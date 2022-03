Social 18-03-2022

Día del Sueño: Doctora Paola Rivas destaca los beneficios del Buen Dormir



La doctora Paola Rivas, médico neurólogo del Hospital de Linares destacó que el Día del Sueño se instauró para crear conciencia de que “el sueño de calidad nos ayuda a mantener la salud mental, ayuda a las personas a concentrarse durante el día, por lo que garantiza una buena salud y calidad de vida”.

Para lograr un buen sueño o higiene en el sueño, la facultativa dio a conocer algunos consejos para practicar:

Establezca una hora habitual para acostarse y despertarse (de lunes a domingo)

Realice siestas menores a 45 minutos

Evite el consumo excesivo de alcohol antes de acostarse y no fume

Evite la cafeína (café, té, chocolate) seis horas antes de acostarse

Evite las comidas pesadas, picantes o azucaradas cuatro horas antes de acostarse

Haga ejercicio con regularidad, pero no antes de acostarse

Use ropa de cama cómoda y acogedora

Mantenga su habitación a la temperatura adecuada

Bloquee todo el ruido y luz que le distraiga

Reserve su cama para el sueño y la actividad sexual, y evite usarla para trabajar



Finalmente, indicó que “un sueño de mala calidad se asocia también a patologías como hipertensión, diabetes, obesidad y a un alto riesgo de accidentabilidad, por lo que seguir estos consejos puede ayudarnos a mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida”.