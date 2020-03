Opinión 08-03-2020

Dia Internacional de la Mujer



Siempre lo he dicho “ no soy historiador, si no ex profesor de historia” por lo que hoy me permito autonombrarme como “ cuentero” o mero informador de textos, trabajos leídos.

En un día tan especial como el que se celebra en casi todo el planeta el “Día Internacional de la Mujer” he querido entregar a través de esta crónica, algunos antecedentes sobre la génesis de este día. Me encontré con un documentado trabajo expuesto solo hace algunos años en Talca, por otro docente a quien nombraré en la bibliografía.

En el año 1977 se proclamó en la Organización de las Naciones Unidas el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Esta es una fecha que no ha sido elegida al azar, si no que hace referencia al 8 de marzo de 1857, en recuerdo a las obreras de Manhattan, que se unieron para pedir el respeto de sus derechos laborales.

Al respecto recordaremos que se produjo un gran incendio en la “Fábrica Cotton Textiles Factory “ de Nueva York, donde encontraron la muerte 119 trabajadoras… ¡ Cosa curiosa! nunca hubo un informe satisfactorio como resultado, del origen de dicho incendio.

Por otra parte, el 5 de marzo de 1908, nuevamante N. York fue escenario de una nueva huelga polémica. En esa oportunidad un grupo de mujeres reclamó por la “ igualdad salarial” y por la disminución de la jornada laboral a : “ Diez Horas diarias”. Ve Ud. amigo lector ¡que la masa laboral siempre ha sido explotada, por quienes Ud. ya conoce!....

Pero, además pedían un tiempecito para amamantar a sus bebés. Pero, la verdad es que al respecto no se han encontrado pruebas documentadas al respecto, pero si qué hay documentos sobre lo ocurrido el 8 de marzo de 1857 donde las obreras de Pero esto no es todo. Diez años después, en 1867, también en el mes de marzo tuvo lugar una huelga de Planchadoras de Cuellos, de la ciudad de Troy y junto con ello, resultó la formación de un Sindicato.

En verdad, la historia del 8 de marzo está cruzada por situaciones y hechos que muestran un escenario más complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Gran Guerra Mundial; la Revolución Rusa; la lucha por el Sufragio Femenino; las pugnas entre Socialistas y Sufraguistas ( este último fue un movimiento internacional de reivindicaciones del Derecho de la Mujer a ejercer su voto) y el creciente auge del Sindicalismo Femenino, durante las primeras décadas del siglo XX.

En 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Copenhague ( Dinamarca) la profesora alemana Clara Zetkin propuso el día 8 de marzo como “ Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Tuvo que pasar 11 años para que fructificara por fin dicha proposición.

En Chile, en el año 1934, se había aprobado el “ voto femenino” solo para que lo ejercieran en las elecciones municipales- Recién en 1949 se concedió el “ derecho” al voto que logró que pudieran votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto les permitió acceder a la candidatura de dichos cargos. Sin embargo, el derecho a voto femenino en las Elecciones Presidenciales, solo pudo ser ejercido en los Comisios de 1952. Cabe señalar también, que antes en un acto organizado por la MENCH ( Movimiento por la emancipación de la mujer chilena) en este movimiento participó en forma activa Ester Caffarena quien con denodados esfuerzos, junto a otras mujeres, logró obtener la “ Promulgación del Derecho a Sufragio” Como dato curioso, el conferencista Leopoldo Soto, informa que Ester no fue invitada al Acto de promulgación. ( ¿ Pago de Chile, como se dice comúnmente? ). Debemos rescatar también que la abogada de Concepción Inés Enriquez se presentó a candidata en marzo de 1951 a elecciones parlamentarias complementarias que fueron convocadas para llenar el cupo del Diputado Angel Evaristo Muñoz García, Radical, recientemente fallecido. Entonces, Inés Enriquez Frodden derrotó a los representantes de los Partidos Democrático y Socialista Popular.Las Tribunas y demás aposentadurías del Congreso, se vieron muy concurridas, especialmente de damas que asistieron a presenciar la ceremonia de incorporación a la Cámara de la primera mujer Diputada. El texto leído dice que como hecho relevante “ en la Tribuna diplomática la aplaudió de pie Rosa Markmann de González, la Primera Dama de la época”…..

Dos años después otra mujer hacía historia. En 1953 en la elección complementaria para ocupar el puesto que dejó Carlos Ibañez del C. en el Senado al asumir como Presidente, María de la Cruz llegó a la Cámara Alta, convirtiéndose en la primera Senadora en Chile. Durante la década siguiente resaltaron mujeres como Lía Lafaye Torrres, primera Diputada por Valdivia, la Unión y Río Bueno y María Cristina Corrrea Morandé, elegida Diputada por el Partido Liberal entre 1957 y 1961.

Julieta Campusano, llegó al Senado, siendo la primera tejedora y costurera en acceder a éste cargo y María Elena Carrera, médico pediatra en 1967 fue elegida representando a O”higgins y Colchagua. Y por Linares en 1961 Ana María Rodríguez fue elegida Diputada. Demás, sería el continuar nombrando a otras mujeres que fueron elegidas en el Parlamento, donde desarrollaron grandes obras en materias relativas a la vulneración en los derechos de las mujeres

El tema expuesto puede tener equivocaciones históricas, por no ser yo, un experto en la materia, pero lo valioso es que ilustra a los profanos en esta materia y da a conocer en conocer el cómo se gestó la celebración del Día Internacional de la Mujer”

Por otra parte y finalmente acotaremos al respecto que es innegable que la Mujer siempre ha sido maltratada, siempre ha sido considerada como un ser de menor valor que el hombre, agredida físicamente y en sus derechos como ser humano, más en algunas regiones del mundo que en otros. Sin embargo ellas han logrado gradualmente ser reconocidas en sus derechos in alienables, ganando un justo y merecido espacio en la sociedad y en todos los sectores de la ciencia y cultura.

Vayan en este Día tan especial, un saludo fraterno a todas las mujeres del mundo, en especial a las chilenas y a las linarenses personalizadas en nuestras Concejalas Miriam Alarcón y Paula Rodriguez de R. a nuestra Gobernadora María Claudia Jorquera C. y en forma especial a la Sra. Directora de nuestro Liceo V. Letelier M. Isabel Rodriguez P.

BIBLIOGRAFIA: “ 109 parlamentarias en 209 años de historia del Congreso Nacional” Libro de la biblioteca del Congreso Nac. ( www.ben.cl)

- “ Mas.: y Mujer” I.Gutiérrez N tema expuesto en Talca 2013

- Apuntes personales del autor.





René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista