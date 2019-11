Opinión 24-11-2019

Día Internacional del Hombre



Es verdad que el hombre nunca deja de aprender o a lo menos, de leer algo novedoso. En este mes de nov. y en el extranjero, se celebran dos efemérides desconocidas para nosotros .Una es el “ Día Europeo para la protección de los niños de la explotación sexual” que se realiza desde el 18 de nov. del 2015. Esta efeméride, busca exponer públicamente los diferentes tipos de violencia y abusos a los que se ven sometidos muchos niños en Europa, ben sea en la escuela, la casa, dentro de su círculo de confianza o por parte de un completo extraño.

La otra efeméride se celebra el 19 de nov. y se llama “ Día internacional del Hombre” que también es desconocida en Chile, no así como aquella que muy merecidamente celebramos y que se denomina “ Día internacional de la Mujer”

En países europeos, el Día Internacional del Hombre, se conmemora el 19 de marzo coincidiendo con el” Día del Padre” que nosotros también celebramos, pero en otra fecha.

Me sorprendió la efeméride que encabeza el título de esta crónica y lo aprendido, lo hago llegar a mis lectores para que también les sirvan en su crecimiento cultural. ¿ Desde cuándo se celebra esta efeméride? Fue Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas el que estableció esta efeméride en 1992 , que no se popularizó sinó hasta 1999 en que empezó a ser observada a nivel mundial.

Ingebord Breines, Directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz, de la Unesco, apoyó la iniciativa. Otras organizaciones , dependientes de la ONU como OPS ( Organización Panamericana de la Salud)) la observan y organizan actividades en torno a el “ Día Internac. del Hombre”.

Asimismo la OMS ( Organiz. Mundial de la salud)) reconoce que es una buena iniciativa el incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional.

¿ Porqué se celebra el Día Internacional del Hombre? En nov. del 2009 se ratificaron los pilares básicos de esta efeméride, con el objetivo que sirvieran de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo.

Se pueden resumir así:

1.- Para promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Muchas veces se mira al Hombre en modelos de Estrellas de cine; en deportistas de gran fama. La realidad es que predomina un hombre sencillo de la vida cotidiana, un simple trabajador que labora en diferentes faenas, demostrando una vida digna ,honrada y esforzada.

2.- Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos, en el medio en que convive y actúa.

3.- Hacer incapie de la salud y bienestar de los hombres, en sus aspectos físicos, como también en los planos espirituales y emocionales.

4.- Poner de relieve la discriminación contra los hombres, de sus actitudes y expectativas sociales.

5.- Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad del género.

6.- Crear un mundo más seguro y mejor, donde los Hombres puedan alcanzar su pleno potencial.

En otras latitudes se celebra el “ Día Internacional del Hombre” y lo enlazan con el Día universal del Niño que lo celebran cada 20 de noviembre, destacando de esta forma la influencia e importancia del Hombre, en la crianza de los niños.

Como una forma de difundir este Día, que como todos sabemos No se celebra en nuestra América Latina, quizás en los Est. Unidos de América u otras naciones del hemisferio norte, como una manera de información, acotaremos que uno de los primeros eventos masivos en tratar ampliamente la temática del género, desde el punto de vista del varón, fue el destacado evento denominado BAM ( Being A Man).

Otro evento anual ampliamente difundido a nivel mundial se denomina NOVEMBER, en el cual los hombres se dejan crecer el bigote, durante todo este mes de nov. y se organizan charlas para concientizar sobre la salud de los Hombres como el Cáncer de próstata, de testículo, depresión masculina, suicidios, inactividad física ,etc.

Otro evento importante se denomina “Semana Internacional de la salud del varón”, que se realiza en el mes de junio en varios países europeos, Australia, Brasil, Canadá, EEUU y Nueva Zelanda, entre otros.

El art. leído web del Diario Mas.: insinúa que si la colectividad se une y desea celebrar este Día, pueden dirigirse a la pág web oficial de DIH donde le presentarán y aportarán muchas ideas para organizar este evento comunitario. Pero, si uno lo quiere celebrar a nivel privado de su propia familia, no hay más que hacer una pequeña Fiesta invitando a otras personas de la familia o cercanos, para que así todos juntos puedan disfrutar de un Día, agradeciendo a los que son Hombres del grupo familiar por su contribución a la familia y aprovechar la ocasión para recordarles que se cuiden, hagan deporte, se hagan chequeos de salud, en resumen: todos juntos disfruten de agradables momentos, sin desconocer la importancia del Hombre como pilar de cada familia.personas de la familia o cercanos, para que así todos juntos puedan disfrutar de un Día, agradeciendo a los que son Hombres del grupo familiar por su contribución a la familia y aprovechar la ocasión para recordarles que se cuiden, hagan deporte, se hagan chequeos de salud, en resumen: todos juntos disfruten de agradables momentos, sin desconocer la importancia del Hombre como pilar de cada familia.



(René A. Recabaren Castillo)

Profesor Normalista)