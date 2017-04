Opinión 19-04-2017

Día Mundial contra la Esclavitud Infantil

( No compréis la sangre de los niños! ¡ Las alfombras son confeccionadas por niños! )

Ese fue el mensaje televisado emitido en India, Pakistán y en todo el mundo, por el niño Iqbal Masih a quien recordaremos hoy en esta columna.

Cada 16 de abril, está establecido celebrar en todo el orbe el Día Mundial contra la esclavitud infantil, oportunidad en que se recuerda al niño héroe pakistaní, cuya historia es digna de relatar, dado que muy poco se ha divulgado ésta y menos se conmemora aún en nuestro país. Os invito de inmediato a conocerla.

Iqbal a la edad de 4 años fue cedido a un fabricante de alfombras por su padre m, a cambio de un préstamo ( costumbre en Pakistán) de 600 rupias ( 9 euros aprox.), que necesitaba para enfrentar los gastos de la boda de su hijo mayor Aslam.

El niño por tanto, fue obligado a realizar jornadas laborales de más de 12 hr diarias, encadenado al telar para evitar su fuga, golpeado a veces y pasando mucha hambre. Cambió de dueño varias veces. Por tener gran habilidad con el telar, recibía mejores tratos que los demás dado que sus alfombras eran vendidas a compradores pudientes y a un buen precio.

Pero, no solo Iqbal fue víctima de la explotación ,si nó todos los menores esclavos ,pues tenían que trabajar además en condiciones higiénicas deplorables. Su padre, no pudo pagar el préstamo oportunamente, por lo que su deuda se fue acumulando y el niño tuvo que continuar trabajando por varios años más, en la esclavitud.

Las durísimas condiciones que debió soportar incidieron en su desarrollo corporal, por lo que a los 12 años tenía la estatura de un niño de 6 y con una curvatura a nivel de su espalda.

Un domingo de 1992 a la edad de 12 años Iqbal logró escapar de la fábrica y con el apoyo del sindicato Bhatta Mazdoor ( Frente de los trabajadores del ladrillo), se dedicó a denunciar la situación de esclavitud que vivían muchos niños en su país natal.

El último dueño de la fábrica donde trabajó Iqbal ,llamado Hussain Khan fue llevado por la policía a la justicia, pese a que éste ,trató de sobornarlos, fue condenado y su fábrica fue clausurada, quedando en libertad todos los ex compañeros prisioneros de Iqbal .A partir de ese momento y ya libre, con el apoyo del sindicato “ Frente de liberación Infantil” nuestro héroe se dedicó a denunciar a los otros dueños de telares, informando la situación de esclavitud con que vivían muchos niños de su país.

En reportajes de tv emitidos en la India, Pakintán y en casi todo el orbe entregaba el mensaje ¡ No compréis la sangre de los niños .Las alfombras son confeccionadas por niños! Su mensaje ,como era de suponer despertó la ira y cólera de los dueños de fábricas de alfombras, por lo que fue amenazado de muerte ,pero Iqbal nunca aceptó la protección policial.

Fue así ,como un día 16 de abril de 1995 cuando iba camino a su hogar en bicicleta, fue abatido a tiros ( se cree por sicarios) que le produjo graves heridas que acabaron con su vida .Los hechores nunca fueron ubicados y menos castigados.

En memoria de Iqbal Masih fue éste, recordado y homenajeado colocándose su nombre, a numerosas escuelas en Italia ( Bari, Milán, Prato y Roma). En 1994, se le concedió en vida el premio Reebok dedicado a la juventud en acción.

Dos años después ( 1997) Jordi Sierra le dedicó el libro “ Fahra” que relata una aventura en la India sobre el trabajo infantil.

El año 2.000 se otorgó por primera vez el “ Premio de los niños del mundo”. A título póstumo se le concedió a Iqbal Masih.

Francisco D` alamo escribió la Historia de de Iqbal.

En el 2003 se inauguró un puente sobre el río Ghiara en Parma que lleva su nombre. En el año 2.009 el Congreso de los Estados Unidos de América estableció un premio anual, con el nombre de Iqbal por la erradicación del trabajo infantil

En el año 2012 se inauguró el 16 de abril una plaza en su honor en Santiago de Compostela.

Pero fue en el año 1998, tres años después de su muerte que se instauró el día 16 de abril de cada año como el Día Mundial contra la esclavitud infantil. Hoy, por este medio , junto con recordar algo de la vida de Iqbal, rendimos silenciosamente un sentido homenaje al niño héroe pakistaní que dio su vida por la libertad de los niños.

NOTA: Iqbal nació el año 1982,pero su fecha exacta no ha podido ser determinada. Falleció el 16 de abril de 1995.

( Bibliografía: Diario Mas.: “ Redención” 167 de la GL:: de Madrid”)



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista