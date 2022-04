Social 07-04-2022

Día Mundial de la Actividad Física

Experto entrega consejos para evita lesiones y realizar ejercicio de manera segura y efectiva



Los beneficios de la actividad física para nuestro cuerpo y mente son muchísimos, entre ellos la salud cardíaca, el control de peso, la fortaleza de los huesos, la salud cerebral y la mejora en la coordinación y equilibrio. Sin embargo, a la hora de entrenar es importante evitar lesiones, realizar los chequeos adecuados y pensar en rutinas compatibles con la vida diaria. En el Día Mundial de la Actividad Física, el kinesiólogo de Bupa Sport, Mauricio Hernández, nos entrega sus recomendaciones.



“Es importante estar atentos a dolores que puedan surgir, fatigas musculares o molestias que se extiendan por más de cuatro días. También a dolor de cabeza, mareos, náuseas y vómitos, entre otros, durante o después de realizado el ejercicio. Asimismo, en caso de dificultad respiratoria como la falta de aire, silbido del pecho o tos durante el ejercicio o después de este, es recomendable consultar para evitar otras complicaciones. Si se presenta frecuencia cardíaca irregular, o muy elevada para un ejercicio de baja o mediana intensidad, hay que verlo con un especialista y realizar los exámenes adecuados”, explica el kinesiólogo.



Al momento de elegir un deporte o actividad, el experto de Bupa Sport sostiene que la clave es escoger uno acorde a los gustos y realidad de cada persona. “Elegir un horario que se pueda cumplir y que se lleve a cabo idealmente tres veces a la semana. No es necesario realizar la misma actividad, por ejemplo, el lunes se puede hacer bicicleta por el barrio, el miércoles trote o caminata y el fin de semana, subir el cerro. Siempre hay un deporte o actividad física para todos, lo importante es encontrar la que más guste y sea factible de hacer”, asegura.



Así, en este Día Mundial de la Actividad Física, el kinesiólogo de Bupa Sport recalca la importancia del ejercicio no solo desde el punto de vista de la salud física, sino que de la salud mental. “El deporte es una gran ayuda para el control de ansiedad, depresión y otras patologías de este tipo, ya que ayuda a estabilizar el ánimo y la auto imagen. En este sentido me gustaría recordar también el relevante rol que tienen los padres o cuidadores en la motivación de los niños a realizar actividad física desde pequeños, ya que es la etapa en que se forman los hábitos”, sostiene.