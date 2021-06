Social 04-06-2021

Día mundial de la bicicleta se celebró con recomendaciones de seguridad vial en la Región del Maule



Autoridades de transportes y carabineros hicieron entrega de material reflectante y recomendaciones a usuarios que, de forma creciente, siguen aumentando el uso de la bicicleta en la región llegando a cerca del 14% del total de traslados en el Maule.



La conmemoración fue proclamada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 03 de junio de 2018 de forma oficial, con la intención de entregar un mayor realce a este medio de transporte en virtud de la situación mundial en términos de contaminación y cambio climático, sin embargo, este año alcanzó un realce más particular debido al aumento de su uso en época de pandemia en una región que tradicionalmente alcanzaba un 10% de su utilización y que en la actualidad bordea el 14% de la movilidad.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Carlos Palacios, destacó las medidas de seguridad que deben adoptar los ciclistas para evitar siniestros viales “El Día Mundial de la Bicicleta la conmemoramos aquí en la Región del Maule y algo muy importante, tenemos que considerar la diminución de personas accidentadas en este tipo de vehículos en el último año ha disminuido en un 21% pero eso no es todo, la importancia es que no hayan personas accidentadas en este día y en general durante todo el año. Usemos la bicicleta, usemos la reflectancia, usemos el casco para que podamos prevenir cualquier accidente en las rutas de la región” sostuvo el secretario ministerial.

Desde la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) Maule, el teniente Carlos Cabezas, puntualizó las acciones tomadas en la actividad tanto para ciclistas y conductores “Nos encontramos acá reunidos con la finalidad de entregar recomendaciones a la ciudadanía principalmente a los ciclistas y a los usuarios de la vía, a los vehículos de igual forma para que estos conozcan cual es la forma correcta y segura de efectuar sus desplazamientos y mantener una convivencia vial adecuada entre la totalidad de usuarios, la que contempla a los vehículos, a los peatones y a los ciclistas, siendo estos últimos parte de los usuarios vulnerables toda vez que generan una mayor exposición al momento de siniestralidad en la participación de siniestros viales” señalo el oficial.

La Ley de convivencia de Modos, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2018, pretende instalar en la vía con igualdad de condiciones a todos los sistemas de transporte, generando derecho y obligaciones para sus participantes, sin embargo, la preocupación de las autoridades está puesta en proteger a los usuarios más vulnerables en siniestros viales, en particular a los ciclistas que anualmente representan cerca del 6% de los fallecidos en accidentes a nivel nacional.