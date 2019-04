Social 20-04-2019

Día Mundial de la Bicicleta Uso regular de la bicicleta contribuye a mejorar la salud cardiovascular

Académico UCM explica que la diabetes y la obesidad pueden ser combatidos con este tipo de ejercicio. Además, entrega recomendaciones para el uso de este medio de transporte.



En el Día Mundial de la Bicicleta, que se recuerda cada 19 de abril, vale la pena recordar que este medio de transporte no solo es económico, sino que puede marcar la diferencia en la salud de las personas. Así lo confirma Antonio Zamuner, académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule (UCM).



“Para la población general, está comprobado que la utilización de la bicicleta como ejercicio regular, ayuda, por ejemplo, a pacientes que tuvieron infarto o que presentan factores de riesgo como obesidad, diabetes o síndrome coronario que es la obstrucción de arterias del corazón”, afirma el académico.



Eso sí, Zamuner advierte que “Siempre es importante que la persona, antes de realizar este ejercicio físico, tenga el visto bueno de un médico para que no tenga riesgo durante la utilización de la bicicleta”, expuso.



CUIDADOS A TENER EN CUENTA



Además de tener un concepto médico, idealmente de un cardiólogo, para garantizar que no se tiene una alteración cardiovascular grave que pueda empeorar con el ejercicio; el académico de la Escuela de Kinesiología UCM recomienda que, a nivel musculo-esquelético, “Se garantice que cuando se está pedaleando, la rodilla no se extienda completamente y asesorarse muy bien con los vendedores sobre tipos y tamaños de bicicleta apropiados”, comentó.



Zamuner explica que este medio de transporte resulta ser una buena opción para ejercitarse. “La recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud es el ejercicio regular entre 3 y 5 veces por semana como mínimo para una persona sedentaria que quiera mejorar su condición física. Con esa frecuencia, está demostrado que tiene beneficios para esas personas”, finalizó.