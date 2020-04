Opinión 17-04-2020

Día Mundial de la Protección Radiológica: grandes lecciones históricas



La radiación pasó de ser aplicada sin mayor control en el siglo IXX, a ser objeto de investigación y análisis para aprovecharla sin poner en riesgo a los pacientes. los tecnólogos médicos con mención en Imagenología y Física Médica, son los únicos profesionales universitarios formados para mantener las exposiciones tan bajo como razonablemente sea posible.

La historia de los Rayos X se inicia a fines de 1895, en una época de gran expansión industrial, progreso, modernidad, pero a su vez, de mucho desconocimiento y despreocupación.

Inicialmente las radiaciones fueron adueñadas por los médicos, desconociendo su naturaleza, pero con la convicción de que eran muy beneficiosas para sus pacientes; el entusiasmo y su fe en la ciencia eran tan intensos que se creían protegidos, inmunizados e hicieron caso omiso a las indicaciones de los científicos y especialistas.

No obstante, se dieron cuenta muy pronto de que manipularlas sin protección conllevaba a enrojecimiento, quemaduras e incluso ulceraciones en la piel. De hecho, alrededor de 400 médicos murieron en el mundo víctimas de las radiaciones.

A partir de esto, se comenzó la intensa carrera investigativa sobre los efectos nocivos de las radiaciones, y se establecieron así las primeras recomiendaciones en radioprotección. La verdadera expansión de conocimiento de la protección radiológica se inició a partir de los años 1920 con los trabajos del sueco Rolf Sievert, un verdadero pionero en esta área.

A partir de estos avances, se creó el “Comité Internacional de Protección contra los Rayos X y el radio” (hoy Comisión Internacional de Protección Radiológica, CIPR) y se fijó históricamente el primer límite de dosis.

Con el paso de los años, el CIPR no solo bajó las dosis a los trabajadores, sino también al público. A partir de la necesidad de responder las incertidumbres de los efectos a bajas dosis nació una nueva disciplina: la Radiobiología.

Nació también el Comité científico de las Naciones Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones atómicas (UNSCEAR). En la otra vereda, las experiencias obtenidas a partir del ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki y su descontrolada tasa de leucemia, aceleraron la toma de conciencia internacional y la necesidad de prudencia frente al uso de las radiaciones. Se generó la necesidad de bajar aún más las dosis de radiación y sus consecuencias sanitarias.

Casi un siglo de investigación, ha hecho progresar considerablemente los conocimientos sobre los efectos de las radiaciones ionizantes; no obstante, aún no han permitido resolver del todo las incertidumbres relacionadas con el riesgo a bajas dosis.

En ese sentido, los tecnólogos médicos con mención en Imagenología y Física Médica, son los únicos profesionales universitarios formados para una atención del paciente, bajo los sólidos fundamentos de la radioprotección, la radiobiología y bajo el riguroso marco de mantener las exposiciones l tan bajo como razonablemente sea posible (As Low As Reasonably Achievable, ALARA) siendo este principio la piedra angular de la protección radiológica.



( Andrés Cabezas Cabrera, director de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule)