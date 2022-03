Crónica 12-03-2022

Día Mundial del Glaucoma: debido a factores hereditarios población del Maule es más propensa a desarrollar la enfermedad

Tener ascendencia indígena, africana y/o asiática y tener más de 40 años son factores de riesgo. Es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial y solo exhibe síntomas en una etapa avanzada, por ello, el diagnóstico precoz es fundamental.

La ceguera que causa el glaucoma es irreversible y cuando los síntomas aparecen ya es demasiado tarde. Debido a ello, cada 12 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día del Glaucoma, un intento por generar conciencia de la importancia de la detección precoz.

En Chile no existen cifras oficiales de prevalencia de glaucoma, sin embargo, debido a que los factores de riesgo involucran aspectos hereditarios, hay un alto porcentaje de personas en el país con posibilidades de padecer esta enfermedad.

“Los factores de riesgo son tener más de 40 años, tener ascendencia indígena, africana y/o asiática y tener antecedentes familiares, es decir, que los padres, tíos o abuelos hayan padecido de glaucoma”, explicó Maylyn Sepúlveda, académica de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM).

La también directora técnica del Centro Oftalmológico UCM advierte la necesidad de que las personas se realicen controles preventivos. “Esta es una enfermedad neuroegenerativa, la persona va quedando ciega si no se cuida, si no se trata y si no se controla en los tiempos que corresponde. Lamentablemente es una enfermedad silenciosa y cuando el paciente tiene síntomas es porque está en etapa avanzada y no hay manera de volver atrás”, enfatizó la académica.

Al aumentar la presión intraocular, el nervio óptico se va dañando y el campo visual sufre deterioro. Maylyn Sepúlveda explicó que “a medida que el tiempo pasa, la persona pierde visión en los lados hasta que queda viendo como si viera a través de un tubo. El síntoma principal por el que la persona consulta es por la pérdida del campo visual, es decir, cuando ve derecho al frente no ve hacia los lados y tienden a chocar, por ejemplo, con los marcos de las puertas. Cuando eso pasa, es tratable, pero ya hay un daño irreversible y seguirá aumentando si no se trata”.

EXÁMANES DIAGÓSTICOS

Debido a que aún no existe una cura para el glaucoma, el llamado es a realizar controles preventivos desde los 40 años o, desde los 30 en caso de personas con factores de riesgo.

Presión intraocular, paquimetría, campo visual y tomografía de coherencia óptica son los exámenes que realizan los tecnólogos médicos en oftalmología y que son base para que un profesional de medicina pueda emitir un diagnóstico. Estos exámenes son realizados en el Centro Oftalmológico UCM ubicado en el Campus San Miguel de Talca y se espera que durante el primero semestre, toda la comunidad pueda solicitar hora para realizarlo a precios exequibles.

“Ningún examen duele y solo la toma de presión intraocular implica un contacto con el ojo, pero se usa una anestesia tópica y no dura más de 1 minuto por ojo. La persona puede seguir con su vida normal luego de estos exámenes, sin embargo, debe disponer de todo el día para que se pueda realizar una curva de presión ocular y esto implica que se toma la presión del ojo en la mañana, al medio día y en la tarde para conocer si varía a lo largo del día y cuánto varía”, indicó la académica UCM.