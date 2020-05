Social 17-05-2020

Día Mundial del Reciclaje ¡No abandones el reciclaje en cuarentena!



En este periodo de cuarentenas estrictas en todo Chile, reciclar y manejar residuos en la casa se hace más difícil. Esta es una guía para separar y seguir reciclando, ya que los consumidores tienen un rol clave para mantener esta cadena.



Es una realidad que la mayoría de los Puntos Limpios dependientes de empresas como Triciclos a lo largo del país han cerrado para evitar las aglomeraciones, mientras que el programa masivo de reciclaje MSUR Recicla está funcionando sólo en aquellas comunas donde el personal reside y trabaja en el mismo municipio.

“Es importante mencionar que los recicladores de base -claves en la cadena del reciclaje- generalmente trabajan de noche, viéndose afectados directamente en sus labores por el estado de excepción constitucional, el toque de queda y las cuarentenas” señala Felipe Dutilh, gerente general de Typack-Recipet, mayor recicladora de botellas PET del país, y a su vez fabricante de envases de PET reciclado.

Por eso, el primer llamado es a consumir lo justo, separar y compostar en los casos que se pueda.



CÓMO SE CLASIFICAN LOS RESIDUOS

Orgánicos: Incluye todos los desechos de origen biológico que alguna vez estuvieron vivos o fueron parte de un ser vivo. Por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la preparación de alimentos en el hogar.

Inorgánicos: Desechos no biológicos de origen industrial o de algún otro proceso no natural. Entre ellos se encuentran el plástico, las telas sintéticas, el papel, las pilas, el vidrio y el metal.

Peligrosos: Aquellos que pueden representar un peligro potencial para el planeta (de origen biológico o no), como el material médico infeccioso, los residuos radiactivos, los ácidos y las sustancias químicas corrosivas.



RESIDUOS QUE PODEMOS RECICLAR

Papel: revistas, sobres, diarios.

Cartón: cajas, envases de tetrapack.

Plástico: botellas, tapitas, bidones.

Metal: latas de aluminio.

Vidrio: frascos, botellas (que no estén rotos).



ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN POR COVID-19

¿Qué hacer con los artículos desechables preventivos que se están usando de manera preventiva? Eliminar estos artículos de forma correcta evitará la propagación del virus; los guantes y mascarillas se deben desechar en una bolsa doble e incluso triple (especialmente en los hogares con casos positivos) y deben ser depositados junto con todos los residuos que no se pueden reciclar (en algunos puntos limpios corresponde al contenedor gris).