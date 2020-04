Social 01-04-2020

Día Mundial del TAB Trastorno Bipolar puede ser muy disruptivo en la vida de los pacientes y sus familias

- Algunas señales de alerta son el cambio de rutinas, horarios y ciclos habituales de los pacientes. Expertos entregan recomendaciones para que la situación de pandemia por Covid19 afecte en menor medida a quienes presentan esta enfermedad psiquiátrica.

El Trastorno Bipolar (TAB) es una enfermedad psiquiátrica, que se caracteriza por cambios cíclicos y recurrentes del estado de ánimo, que fluctúan entre episodios de manía o euforia y episodios depresivos de diferente severidad.

“Es un trastorno frecuente, que tiene una base genética y también factores ambientales lo pueden gatillar. Se caracteriza fundamentalmente por variaciones episódicas del ánimo, es decir, periodos de varias semanas en que la persona presenta síntomas depresivos y otros periodos de varios días o semanas en que se siente extremadamente bien (pero a veces muy irritable), con mucha energía e hiperactividad y reducida necesidad de dormir”, explicó la Dra. Carolina Salgado, psiquiatra y docente de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM).

Puede ser muy disruptivo, ya que produce alteraciones en el funcionamiento cotidiano, ya sea baja en la productividad y en las responsabilidades cotidianas o, por el contrario, extremada energía y actividad, pero que no siempre se traduce en aumento de la productividad. “Ambos estados, pueden producir problemas relacionales con los seres queridos, colegas y amigos, sobre todo si no saben o no entienden la enfermedad”, advirtió la Dra. Salgado.

Estos cambios y alteraciones en las rutinas deben ser señales de alerta, “Comienzan a levantarse a las 3 de la mañana, se duchan a esa hora, en general todos estamos acostumbrados a ciclos de vida y es súper angustiante ver como esos ciclos naturales cambian por la cantidad de energía que tienen en ese momento, por eso se solicita a los familiares a que traten de orientar y hacer más actividades en el día para que generen más cansancio y en la noche puedan tener un sueño reparador. Es muy importante con respecto al sueño, no ver contenido televisivo, preparar el sueño, comer 2 horas antes, tomarse los medicamentos una hora antes de ir a la cama, no llevar teléfono, sin televisión es muy necesario para preparar el sueño y tener un sueño reponedor”, recomendó Josefina Urrutia, terapeuta ocupacional del área adulto del COSAM de Talca.

TAB NIÑOS Y ADOLESCENTES

“En niños y adolescentes afecta gravemente el desarrollo normal y el funcionamiento psicosocial y se relaciona en adolescentes con mayor riesgo de suicidio, psicosis, conductas de riesgo sexuales, consumo de sustancias y problemas de conducta ya sea en el ámbito académico, social y/o legal. Razones por las cuales el TAB se encuentra entre las enfermedades psiquiátricas infantiles más perjudiciales”, explicó la Dra. Ana Matilde Concha, psiquiatra infantil y docente de la Facultad de Medicina de la UCM.

La mayoría de las personas con TAB presentan alteraciones del estado de ánimo antes de los 20 años, incluso antes de los 10-12 años de edad, siendo el mayor inicio alrededor de los 15 a 19 años.

En estos grupos, “Se puede manifestar de diversas formas, que incluyen ánimo irritable severo, explosividad, cambios en el estado de ánimo, comportamiento o conductas erráticas, violentas; hasta estados de ánimo eufórico, síntomas psicóticos, conductas explosivas, consumo de sustancias, conductas hipersexualizadas, autoagresiones o intento suicida”, comentó la Dra. Ana Luisa Infante, becada de la especialidad de Psiquiatría Infantil y del Adolescente de la UCM y parte del Programa Becas Maule II.

“Por tratarse de una enfermedad crónica, con ciclos recurrentes de depresión y manía, el tratamiento requiere intervenciones tanto farmacológicas como psicoterapéuticas, terapia ocupacional y otros; esto por equipo transdisciplinario que acompaña al niño y/o adolescente, así como brindar apoyo necesario a las familias quienes participan diariamente en el cuidado del paciente, y que muchas veces sufren de forma directa las consecuencias de esta enfermedad”, destacó el Dr. Juan David Montecinos, también becado de la especialidad a través de Becas Maule II.

CONTEXTO ACTUAL

La situación actual que atraviesa país y el mundo, por la pandemia Covid-19 puede traer consigo mucho malestar psicológico y los pacientes con trastorno afectivo bipolar, pueden verse afectados.

“Ellos sienten constantemente cambios notables en su estado de ánimo, los que pueden aparecer en este momento, por eso es importante para las personas con esta patología estar vigilantes ante cambios que pueden experimentar en este periodo, observarse y pedir a sus familiares cercanos que les reporte si ven algún cambio significativo”, recomendó Natalia Pérez, psicóloga del área adulto del COSAM Talca.

La profesional además compartió otra recomendación, “Que sean cuidadosos con su tratamiento, llevar a cabo estrategias para regular las emociones si se ven sobrepasados, mantener en lo posible rutinas diarias, como es recomendado por muchos especialistas, el levantarse por las mañanas. La invitación es auto cuidarse, esto significa preocuparse de una alimentación equilibrada, intentar realizar actividad física, y evitar la sobre información de los medios de prensa y redes sociales”, sugirió.