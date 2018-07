Crónica 27-07-2018

Día Negro: Directorio confirmó cierre de planta Iansa de Linares

El directorio tomó esta determinación definitiva considerando los diversos factores que afectan a la industria desde hace años.

. Amargura y desazón en trabajadores, agricultores remolacheros y en la comunidad linarense

. Durante 60 años fue la principal industria de la provincia



A las 17 horas de ayer, y tras varias horas de tensa espera, que incluyeron una vigilia en el frontis de la planta local, el directorio de Iansa confirmó el cierre definitivo de la Planta Linares, en un hecho que impactó a toda la comunidad.



El directorio, tras reunirse en Santiago, señaló que “con el fin de mejorar la eficiencia operacional del negocio azucarero de la compañía y la competitividad frente a las importaciones, el directorio de Iansa resolvió que no volverá a procesar remolacha en la planta de Linares, y concentrará -de forma definitiva- la producción de azúcar en sus centros de Los Ángeles y San Carlos.



En virtud de lo anterior, la planta continuará funcionando hasta los primeros días de agosto, para lo cual diseñó un plan de cierre gradual, que será comunicado personalmente a los trabajadores afectados.



Como plan de apoyo a los agricultores de Talca y Linares que tengan contrato vigente o lo suscriban para la temporada 2018-2019, la empresa se comprometió a financiar el 50% del costo extra que significará trasladar la remolacha a la planta de San Carlos.



El directorio tomó esta determinación considerando los diversos factores que están afectando a la industria –entre los que se cuentan la baja sostenida en el precio internacional del azúcar y la importante reducción de la superficie de remolacha sembrada en el país-, además de la convicción de que se trata de una medida muy difícil pero necesaria para seguir asegurando la sostenibilidad de Iansa en el largo plazo.



“Comprendemos y lamentamos profundamente los efectos que esta decisión tiene para nuestros trabajadores y agricultores remolacheros del Maule, zona con la que tenemos un estrecho vínculo histórico. Todos hemos sido testigos de la progresiva baja de hectáreas sembradas año a año, y conocemos de cerca la realidad del negocio azucarero. En el contexto actual, no es razonable seguir operando tres plantas”, aseguró la compañía.



REACCIONES



Visiblemente afectado, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Iansa Linares, Ciro Tapia, señaló que “este es un hecho muy lamentable para Linares. Sólo nos queda replantearnos ante esta nueva realidad. Es algo muy triste para nosotros y para toda la provincia”.



En tanto, el alcalde de Linares, Mario Meza, dijo que “existe dolor y rabia porque Iansa tenía una historia con Linares y que comenzó su declive en el año 1988, cuando se privatizó. Lamentablemente este 26 de julio quedará como un día histórico y muy triste para Linares. Yo espero que el Presidente de la República pueda recibir a los agricultores remolacheros y al sindicato de trabajadores, porque ahora viene la tarea de absorber la mano de obra que queda desempleada. En forma directa son 490 trabajadores, los que sumados a quienes trabajan indirectamente en torno a esta industria, son 4 mil personas afectadas”.



Por su parte, el presidente nacional de la Federación de Trabajadores de Iansa, Richard Pardo manifestó que “es una noticia negativa que impacta a la economía de la provincia de Linares. Ahora estamos convocados por la empresa para hacer un levantamiento y poner término al proceso remolachero en Linares. No tenemos claro cuántas personas van a ser desvinculadas de inmediato. Ante esta realidad viene todo lo que significa el término de la elaboración azucarera de aseo, mantención y re envasado con el azúcar que quedaba en bodega”.



IANSA



En los últimos años, Iansa ha evolucionado desde una empresa centrada en el negocio azucarero a una compañía de alimentos de origen natural. Hoy, la compañía se divide en tres Unidades de Negocio: Alimentos, Agroindustrial e Ingredientes Alimenticios.