Crónica 07-11-2017

Diabetes en Chile podría duplicarse para 2035

- Durante noviembre se celebra el día Mundial de la Diabetes, oportunidad que busca concientizar y hacer un llamado a prevenir una enfermedad que va aumento en Chile y el mundo.



Una enfermedad que cada vez toma más fuerza y que hoy se ha transformado en una situación crítica de Salud Pública en nuestro país, es la diabetes, que afecta principalmente a adultos mayores de 65 años y jóvenes menores de 20 años.



Los malos hábitos alimenticios, algunos vicios como el cigarro y el alcohol, y el sedentarismo, son algunos de los factores que han contribuido al aumento de esta enfermedad, que en nuestro país afecta a 1 de cada 10 chilenos.



Una enfermedad seria y crónica que se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Si bien existen dos clases de diabetes: Diabetes Tipo I (más frecuente en niños) y la Diabetes Tipo II, es esta última la que tiene una mayor presencia en nuestro país.



Eduardo Lorca, nefrólogo de IntegraMédica, parte de Bupa, asegura que “el envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de obesidad, a causa de la urbanización y el cambio en el estilo de vida, están contribuyendo al crecimiento de la diabetes y de otras enfermedades crónicas”. Según el experto, el porcentaje de personas mayores de 65 años que padecen esta grave afección, podría aumentar al doble para el año 2035.



Por esta razón, la recomendación es prevenir, implementando un estilo de vida que puede ayudar a retrasar la diabetes o simplemente evitarla. Según el doctor Lorca, una de las estrategias es “mantener una dieta rica en verduras y frutas, baja en grasas y alimentos procesados, estar físicamente activo haciendo ejercicio moderado con regularidad, y evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol”. Estas medidas, además reducen el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares producto de esta enfermedad.



En Chile, el GES garantiza algunos exámenes de medicina preventiva, como en el caso de la diabetes, para embarazadas y personas mayores de 15 años.



MONITOREAR LA ENFERMEDAD



Una vez que se presenta la diabetes, es necesario realizar cambios importantes en el estilo de vida que se lleva, apuntando a la alimentación sana y el deporte. Saber si las medidas implementadas tienen o no efecto sobre la enfermedad es clave y la técnica de Hemoglobina Glicada, que refleja los peak de glicemias ocurridas en el tiempo -hasta 3 meses- permite determinar una glicemia media y observar si se produjo un cambio o no en el paciente.



Las muestras pueden tomarse en cualquier consultorio o clínica, sin embargo, en Chile, IntegraMédica parte de Bupa, es el único centro médico que tiene una certificación internacional del programa NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) en sus exámenes para la diabetes, que lo califica como Laboratorio Nivel II, acreditándolo como el primer y único laboratorio certificado en el país para la técnica de Hemoglobina Glicada.



Esta certificación permite entregar confianza y tranquilidad a los pacientes, ya que asegura que los más de 150 mil exámenes que se procesan anualmente en el laboratorio E.L.S.A, son certeros y confiables para el seguimiento y control de las personas con diabetes, algo que no ocurre con el resto de los laboratorios del país.