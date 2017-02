Deporte 10-02-2017

Diablos Rojos buscara este año ganar la Copa de Campeones Rodrigo González asume como nuevo estratega

Un renovado equipo de Diablos Rojos, institución pionera en el futbol amateur se prepara una nueva edición del torneo más importante de clubes del futb0ol amateur. Los dirigentes no han escatimado los esfuerzos para conformar un cuadro que este luchando por la Copa. El secretario de la institución y fundador del club, Sergio Sepúlveda Corvalan manifestó que este año van “todo no sólo para participar, queremos sumar por primera vez este trofeo que nos ha sido tan esquivo”. La historia futbolística de Diablos Rojos, señala que fueron campeones sub 12, el año 1992 y mientras que el año 2014 también tocaron la cima logrando la Copa Aniversario Anfa. La vez más cerca que estuvieron “rosando” la Copa Regional, fue cuando cayeron ante el equipo de Seminario ocuparon el vicecampeonato.

Los refuerzos

Cinco son las caras nuevas que llegaron para engrosar a los “rojos”, todos jugadores con experiencia en el futbol profesional y amateur. Para ponerle candado al arco, estará el experimentado portero quien defendiera hace algunos años a Deportes Linares, Luis Rogel; uno de los que regresan y vuelve a darle solvencia a la parte defensiva es Roberto Espinoza. Pero, eso no es todo porque los “diablos” darán que hablar ya que han confirmado los servicios del ex capitán albirrojo Miguel Ayala, quien sin duda se transformara en un patrón en la zaga. En el mediocampo un linarense que regresa a su tierra Luis Duran, quien también vistiera la albirroja. A ellos se suman los refuerzos José Molina, Mario Guzmán quien viene Vara Gruesa y Cristian Barros.

Claro que no sólo hay caras nuevas en lo referente a jugadores, también habrá cambio en la banca, ya que está listo el técnico internacional Rodrigo González, un linarense que obtuvo su título en el extranjero, se suman además a este renovado cuerpo técnico que luchara por conseguir la Copa de Campeones en la serie de Honor, el ayudante técnico Mauricio Barros y el preparador físico Patricio Liencura.

Los entrenamientos del equipo que pretende dar “espectáculo” en la competencia se están realizando los días lunes, miércoles y viernes desde las 19:00 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Antes del debut por Copa de Campeones a fines del presente mes con el campeón de la comuna de Retiro, realizaran varios partidos amistosos.