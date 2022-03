Deportes 22-03-2022

Diablos Rojos, finalista de la Copa de Campeones en serie de 35, enfrentará a Galpones de Río Claro



- Venció en dramático y emocionante partido al cuadro talquino de 21 de Mayo

En un duelo no apto para cardíacos, los dirigidos por el “Toño” Sepúlveda, dieron vuelta el marcador y liquidaron desde los doce pasos. Fue una verdadera fiesta con un buen marco de público, tanto local como forastero, que se dieron cita en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, para ser testigos de uno de los duelos que definió al equipo que disputará la final ante Galpones de Río Claro, que también hizo la tarea.

Muchos comentaban en el estadio que el duelo entre los linarenses y talquinos, era una final anticipada, pero seamos francos, el cuadro del norte se refugió para cuidar el resultado a favor y aprovechó algunas ocasiones que tuvieron claras, pero se encontraron con la muralla del portero Mauricio Pinto, que no estaba para sorpresas ingratas.

Recordar que esta categoría juega 35 minutos por lado. Una de las figuras claves en el ataque de los “rojos” fue Carlos Moreira, en una posición que no lo conocíamos y que cumplió a cabalidad. A los 14 minutos, cabezazo de “pepey” que paso muy cerca del portero Juan Mora (ex Deportes Linares). Luego fue Mauricio Alegría, con un disparo desde fuera del área en el arco sur, que preocupó a Mora. Al minuto 25 , el error del defensa Ricardo Sepúlveda, que dejó solo al atacante Arturo Castro, frente al arquero Pinto , éste que tuvo que tapar con los pies esa oportunidad increíble que no pudo finiquitar el elenco de 21 de Mayo .

Diablos Rojos, que seguía buscando por las bandas, tratando de generar peligro. La última ocasión en el primer tiempo la tuvo Moreira, tras un pase en profundidad de Sepúlveda, que fue trabado en el momento justo por el defensa de los piducanos. Se fueron al descanso tal como empezaron.

En el complemento Diablos Rojos se fue con todo porque la única opción que le servía era ganar el partido. A los 6 minutos, tiro libre en el arco norte para los diablitos, ejecutado por Cristian Vega, el balón que da en el palo donde solo atinó a mirar el portero Mora.

A los 10 minutos llegó la expulsión de Sebastián Villenas, en el equipo de 21 de Mayo, por doble cartulina amarilla. El elenco de Diablos, se transformó en una “tromba”, mientras que la visita seguía defendiéndose. En tanto que los locales buscaron por todos los sectores. La alegría llegó a los 30 minutos, luego de un pase fantástico de Miguel Ayala y que fue conectado por Carlos Moreira, que le pegó con toda el alma y fuerza, para anidar el balón el balón en el arco norte del polideportivo. Con este gol el marcador global quedaba igualado, lo que invitó a la ceremonia de los lanzamientos penales.

DESDE LOS DOCE PASOS

Comenzó en la tanda de los penales el cuadro de 21 de Mayo. Frente al balón Oliver Trincado, que envió el balón a las nubes. Y sería el único jugador que perdió su penal. Para los talquinos anotaron los jugadores: Leandro Rojas, Carlos Garrido, Carlos Ramírez, Jany Fournier.

En tanto en Diablos Rojos, convirtieron todos: Ricardo Sepúlveda, Mauricio Alegría, Carlos Moreira, Mario Sánchez y Miguel Ayala, que estuvo presente en el pase del gol que da paso a los penales y termina anotando el gol del triunfo de penal, que da la opción de disputar la final en la serie senior 35, ante Galpones de Río Claro.

Al cierre de esta edición estaban reunidos dirigentes de Anfa Región del Maule con los presidentes de ambos equipos para planificar lo que será la disputa por el título en la serie senior de 35 años en copa de campeones.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo