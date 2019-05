Deporte 16-05-2019

Diablos Rojos, fundador de la AFAL, abandonó la Asociación y competirá en la Zavala

Acusaron de persecución por parte de la actual directiva

Hace rato que el club Deportivo Diablos Rojos se estaba aislando de sus pares y eso lo observamos principalmente en las convivencias y premiaciones de la AFAL. Quizás la gota que rebalsó el vaso fue la escasa votación que tuvo el dirigente de esta institución en las recientes elecciones, Javier Jiménez, quien, recordemos, apareció en el proceso eleccionario cuando dio un paso al costado Elson Sepúlveda. Por eso no nos sorprende la determinación. Quedaron algunas asperezas que incluso en más de alguna oportunidad atacaron hasta las Academias que le han dado grandes triunfos a la AFAL gracias al proceso formativo que realizan, y que sin lugar a dudas le han dado los títulos a la Asociación Linares.

Por otra parte, es una lástima que una institución que fue una de las fundadoras de la AFAL, haya tomado una decisión de esta índole. En la última reunión el presidente de Diablos Rojos, Elson Sepúlveda entregó la carta, para iniciar el proceso de desligarse y comenzar a probar suerte en la Asociación Víctor Zavala Bravo, donde el concejo de presidentes en votación unánime aceptó la incorporación de esta gran institución.

El propio timonel de los “rojos” estuvo en la ultima reunión de la AFAL para hacer entrega del documento para alejarse definitivamente de la asociación: “hemos venido personalmente a despedirnos para empezar a jugar en la Víctor Zavala Bravo. Creemos que en dos semanas más estaríamos jugando en la nueva Asociación donde ya tenemos las bases. Creo que llegamos a otro ambiente. Yo he tenido la oportunidad de estar a cargo de selecciones y saben que soy muy frontal y siempre resguardando el deporte. En la AFAL nos sentíamos tremendamente perjudicados con constantes roces con la actual directiva y otra serie de situaciones que nos obligó a tomar esta determinación”.

PRESIDENTE DE LA AFAL

Una de las personas aludidas por Sepúlveda, es el actual mandamás de la Linares, Joel Fuentes, quien expresó que “es una pena la decisión que tomaron como institución, que un club que fue fundador de la AFAL se cambie de Asociación. Ellos presentaron el oficio, sé que es una determinación personal, sólo les damos las mejores energías y que les vaya bien en la nueva casa deportiva. Creo que aquí en esta Asociación a ningún club se le persigue y no hay envidia, al contrario, las cosas se hablan en reunión y terminada todos somos amigos. Nosotros somos dirigentes de paso y las instituciones quedan”.

Los diferentes presidentes de los clubes, también dieron su opinión acerca de la salida de Diablos Rojos de la AFAL. En este sentido, Francisco Domínguez, de Unión San Luis, agregó que “es lamentable porque era un club que competía y que dio muchas satisfacciones a la Asociación. Creo que son diferencias personales de Elson, que terminó arrastrando a todo el club. Fue muy apresurado, al final- según ellos- se sentían perseguidos, como se puede sentir cualquier institución cuando son castigados sus jugadores, pero uno tiene que acatar los castigos de la mesa, además que hace rato que venían amenazando con el cambio de Asociación y al final se concretó. Bueno, desearles lo mejor y que no se arrepientan de la decisión que tomaron porque la AFAL es mucho más potente que la Zavala, por eso a lo mejor ahora serán campeones y nadie los opacará en su rendimiento futbolístico”.

Por su parte el timonel, Luis Parra de Estudiantil, señaló: “nosotros somos un club nuevo aquí en la AFAL, llevamos nueve años y también me pongo en la posición cuando tomamos la determinación de integrar esta Asociación. Pero, ellos fueron prácticamente los fundadores, ojalá que no se hayan equivocado. Creo que aquí son más causas administrativas que dieron como motivos para el cambio. Uno como dirigente debe tener una autocrítica y no darse por aludido en algunas ocasiones, cuando uno se cree dueño de la verdad y quiere imponer situaciones, cuando no es así, se forman anticuerpos. En lo personal pertenezco al comité de ética y disciplina y todos los castigos son iguales para todos, dependiendo del informe de los árbitros, y los que no están claros hay que investigarlos. Incluso, aunque no me corresponde decirlo, Elson esta en un tema de un castigo que no se alcanzó a leer. Creo que hay que darlo a conocer antes que le llegue el cambio de código a Diablos Rojos, pero lo tendrá que ver el actual presidente de la AFAL “.“.

Finalmente, Eduardo Tapia, presidente de Juventud Guadalupe, dijo que “fue una noticia lamentable la partida de Diablos Rojos, una institución que tanto entregó por la AFAL, a nivel regional y espero que les vaya muy bien en la Zavala. Hay lazos de amistad de muchos años con jugadores y habrá que ver ahora que pasara con los clubes que ya jugaron con Diablos Rojos, creo que lo más justo seria sumar los puntos a las instituciones que jugaron con ellos, porque hubo gasto de arbitraje y viaje, pero se verá en la próxima reunión, un tema no menor”.

“Ahora nos abocamos a conformar la selección que jugará este sábado en el Copa de la Amistad, 225 años de la ciudad de Linares. Nos toca precisamente con la Víctor Zavala Bravo y esperamos tener una victoria, para después jugar la final con el ganador entre los Viejitos Cracks y la Precordillera. Estos partidos se inician este sábado, desde las 15:00 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra”, agregó.

El alcalde de Linares, Mario Meza aprovechará esta instancia para hacer entrega de un aporte económico al futbol amateur. Así lo aclaró el propio edil, precisando que “vamos a entregar los 60 millones de pesos, a las asociaciones 20 millones de la segunda cuota del año pasado y los 40 millones de la subvención del año 2019”.

“Un monto de dinero que genera un compromiso con estas asociaciones que tanto hacen por la ciudad. Sabemos que el fútbol amateur es pasión de multitudes, pero tiene un componente social tremendo y es que en cada fin de semana, vemos a la familia presente, por eso contribuimos con un pequeño granito de arena para que los clubes puedan cumplir con sus compromisos”, subrayó la autoridad.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo