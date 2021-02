Social 25-02-2021

Diagnóstico Integral muestra bajos aprendizajes en educación media y estudiantes se sienten perjudicados en su proceso de aprendizaje producto de la pandemia



La Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes realizado por las escuelas del país en 2020. Las mujeres son quienes se han visto más afectadas por el actual contexto.



Durante el segundo semestre del 2020 el 79% de todos los establecimientos del país se inscribieron en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA). El propósito de esta herramienta, desarrollada por la Agencia de Calidad de la Educación en coordinación con el Mineduc, fue proveer a las escuelas de instrumentos flexibles, válidos y confiables para conocer el estado socioemocional y de aprendizajes de los estudiantes en el contexto de la pandemia.

El año escolar anterior se realizó en gran porcentaje sin clases presenciales a causa del COVID19 y, si bien se podía intuir un impacto en el aprendizaje de niños y niñas el diagnóstico hoy permite contar con cifras precisas.

Fueron cerca de 370.000 mil los estudiantes entre 4º básico y IV medio que participaron del diagnóstico socioemocional. En III y IV medio, aproximadamente la mitad de los adolescentes, 49% y 52 % respectivamente, indicaron sentirse perjudicados en su proceso de aprendizaje producto de la pandemia.

“Desde el día uno de la pandemia desde la Agencia hemos estado preocupados por el aprendizaje de los estudiantes. Lo que los estudiantes manifiestan no solo nos confirma la importancia y necesidad de regresar al aula, también nos obliga a centrar la discusión en acciones que les permitan avanzar en sus aprendizajes en el actual contexto” indica Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.

En enseñanza media el porcentaje de estudiantes que indica que se ha sentido mal genio “muchas veces” o “todo el tiempo” - un indicador de socioemocional - durante la falta de clases presenciales, supera el 40% en todos los grados, siendo los de III medio quienes más se han sentido de esa manera con un 43%. Un porcentaje menor es el que se observa en enseñanza básica, llegando al 26% en 4º.

Los estudiantes de enseñanza media también fueron quienes manifestaron sentirse en mayor porcentaje “con menos ganas de hacer cosas” en comparación con los niveles de básica. En III medio el porcentaje alcanza el 60% y en IV medio el 58%. Al comparar los resultados entre mujeres y hombres, el porcentaje en las mujeres llega a un 65%.

En las preguntas respecto a sentirse aburrido (a), mal genio y enojado (a), el porcentaje de mujeres que manifiesta sentirse “muchas veces” o “todo el tiempo” también alcanza sobre el 55% en enseñanza media y cerca del 50% en enseñanza básica.

El diagnóstico indica que los estudiantes de cursos mayores son quienes se han visto más afectados en el ámbito socioemocional durante la pandemia, pero esta afectación es aún mayor en las mujeres.

Resultados en lectura

Más de 400.000 mil estudiantes de 2º básico a IV medio participaron del diagnóstico de lectura. Los resultados indican que a partir de 6º básico los resultados son más bajos, siendo el nivel de I medio el que obtiene peores resultados llegando a un 54% del logro esperado, seguidos por los de II medio que alcanzan un 58%.

En 6º básico y 7º básico el porcentaje que alcanzan es el mismo: 60% de logro esperado.

Según el diagnóstico quienes obtuvieron mejores resultados son los estudiantes de 2º básico alcanzando el 93% de lo esperado, y le siguen con un 84% los de 3º y 4º básico.

Resultados en matemática

Al igual que en los resultados de lectura, desde 6º básico en adelante los logros de aprendizajes en matemáticas son más bajos, siendo II medio el que alcanza los peores resultados con un 38% de lo esperado. En I medio alcanzan un 46% y de cerca 8º básico con un 47%.

El diagnóstico permite observar que es en 3º básico donde más se logran los aprendizajes esperados con un 88%, seguido de un 80% en 4º básico y disminuyendo a 68% en 5º básico. Los estudiantes de 6º básico llegaron al 56% y 48% de logro esperado en 7º básico. Este diagnóstico fue realizado por 353.966 estudiantes de todas las regiones del país.

Resultados y brechas preocupantes

Los resultados del Diagnóstico muestran brechas de aprendizaje preocupantes entre niveles socioeconómicos, en línea con lo observado en el Simce. Las diferencias entre los establecimientos participantes de vulnerabilidad alta y baja son significativas en todos los niveles a partir de 4to básico, llegando a ser de 17 y 14 puntos porcentuales en Lectura y Matemática, respectivamente.

“El 2021 seguiremos monitoreando al sistema para observar la evolución de estos resultados. Es posible que este año las brechas sean superiores a las observadas, en particular cuando podamos evaluar a un mayor número de escuelas que no hayan implementado clases remotas” señala Daniel Rodríguez.

“Los resultados preocupan mucho, en particular en educación media. Es claro que los establecimientos están muy exigidos, pero frente a evidencia tan concreta del daño que la pandemia hizo a los aprendizajes, es fundamental que el aprendizaje de todos los estudiantes sea la prioridad del año escolar que inicia, sin importar la plataforma o modalidad” agregó Rodríguez.

Esta herramienta desarrollada por la Agencia entrega información fundamental sobre los aprendizajes, además de entregar orientación inmediata a las escuelas para que trabajen y avancen en mejorar los logros de los estudiantes. Por esta razón desde este 22 de febrero todos los establecimientos del país cuentan nuevamente con esta plataforma de diagnóstico que les permitirá planificar en el inicio del año escolar.