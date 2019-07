Opinión 30-07-2019

Diálogo con el pastor Esteban Vásquez Cofré sobre los padres del desierto

Centenares de libros rodean su escritorio, solo un haz de luz los separa del techo, comentarios exegéticos, tratados de hermenéutica, biografías cristianas, concordancias bíblicas, textos de Patrística, estudios teológicos, sermones selectos, estudios de lenguas, diccionarios griegos, apologéticas, estudios comparados, enciclopedias, textos de historia y decenas de biblias en distintos idiomas, ediciones y años. Una tenue luz del sol de la mañana se desliza por la ventana, iluminando el tomo primero de la Filokalia, (colección de textos seleccionados de los Padres del desierto) el cual será objeto de análisis y comentarios del encuentro programado para esa jornada, el Pastor Esteban Vásquez, levanta suavemente el texto y comienza a leer, el capítulo sobre la “Custodia del Intelecto” del Padre Isaías el Anacoreta, haciendo énfasis en los aspectos que estarán sujetos a la interpretación;



“Permanezcamos, oh dilectos, en el temor de Dios, custodiemos y observemos la práctica de las virtudes. No hagamos tropezar nuestra conciencia, pero cuidémonos de nosotros mismos en el temor de Dios, hasta que la conciencia se libere a si misma junto a nosotros, para que entre nosotros y ella haya unidad; no por nada ella es nuestro custodio y nos indica donde podemos tropezar. Si no obedecemos, se retirará de nosotros; abandonados por ella, caeremos en manos de nuestros enemigos, que no nos dejaran más, tal como nos enseña el Señor, diciendo: Conoce a tu adversario mientras caminas con él.”(pag.89)



El silencio recorre la habitación, ambos nos sumergimos en profunda reflexión de cada uno de los conceptos y frases del texto citado, por un momento el tiempo parece transcurrir a una velocidad diferente, al cerrarse cada una de las puertas del alma (los sentidos) para que después de minutos o centurias surjan la palabras que nos permitirá explorar el logos, mediante el dialogo fraterno.



El Temor a Dios, no busca generar la sensación de miedo, por el contrario, corresponde a la primera etapa de quien busca refugio en su regazo y reconoce su naturaleza entre el alfa y el omega, orienta a la sumisión de nuestr0 componente egoico a lo superior, es un estado obligatorio de quien trata de elevarse de sí mismo, para alcanzar una nueva meseta comprensiva, reflexiono en silencio. El pastor Esteban, ingresa al logos y señala el Temor a Dios dice relación con la reverencia y el respeto a lo sagrado, es la toma de conciencia de lo humano y lo divino, de criatura y creador, recuerda a Moisés cuando observa la zarza ardiendo y Jehová le dice, quita el calzado de tuis pies, porque el lugar donde estas, santo es. Es el recuerdo de la conciencia con el inabarcable, del cual solo podemos balbucear en un leguaje analógico, básico e insuficiente que corre el riesgo de contaminar la verdadera esencia de la esfera del espíritu.

El silencio retorna a la habitación en espera de un nuevo quiebre interior que nos permita pronunciar una palabra.

Es la conciencia, la responsable de custodiar el intelecto señala el Pastor Esteban, la cual no se refiere en particular a la conciencia Moral, sino más bien a un particular estado de conciencia, propio del arrobamiento espiritual. Es el distanciamiento de si, la auto observación, la conciencia testigo, es nuestro propio Juan Bautista interno que reconoce aquella parte que nos constituye y revela nuestra condición de hijos, chispa divina, agrego para luego volver al silencio.



Las virtudes se van alcanzando a medida que las ponemos en práctica y están al servicio, por ende, ¿cuál es el estado de la conciencia en ese momento?, interrogo en voz alta.



Es la unidad en la conciencia, señala el Pastor Estaban.



Desde mi interior reflexiona, en el sufismo, existe una diferencia entre estado y estación, el estado puede ser considerado como un don, el cual puede perderse en cualquier momento, sin embargo, la estación es aquella que se ha alcanzado por el esfuerzo y constancia personal, es el cimiento, desde donde la virtud se consolida. Si no obedecemos a los dictados de nuestra conciencia, esta comienza a aletargarse, abandonándonos, y recordamos al unísono lo que señala el Evangelio según Mateo, capitulo 25, versículos del 14 al 30;



14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.

15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.

16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.

17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.

18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.

19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.

20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.

21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.

23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;

25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.

26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.

27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.

28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.

29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.



El silencio perduro por más tiempo en la habitación, sumado al texto citado de Isaías el Anacoreta, surge la parábola de los talentos que nos invita a continuar interpretando y abriendo significados.



Debemos reconocer nuestros propios enemigos internos, señalo el pastor Esteban, debemos caminar junto a ellos, es decir distanciarnos de nosotros mismos y continuar trabajando en nuestras virtudes.



Entre claro y oscuro, cerrábamos el encuentro de ese día, convocándonos al estudio, profundización y práctica de lo vivenciado. Semanas después un nuevo texto, una frase, una palabra, para continuar con el trabajo.



Daniel Esteban Vásquez Cofré, nace en la comuna de Talca un 8 de mayo de 1967, hijo de María Cofré y Joel Vásquez. Acogió la fe cristiana en el año 1984 mediante el discipulado directo del profesor de teología Waldo Meza Ramírez, quién le educó en teología, exégesis, historia eclesiástica, griego y homilética por el periodo de tres años. A finales de los años 80, fue bautizado en la Iglesia Bautista de Linares, finalmente se integró a las filas protestantes recuperando la línea en la que había sido educado por su mentor. Esposo de Rosana Bello y padre de 3 hijos, Esteban Andrés, Stefanía Belén y Cristóbal Elías.



A comienzos de los 90 fue llamado al Pastorado en una congregación autónoma, la Capilla Soli Deo Gloria, dónde lleva 25 años de servicio ministerial. Escritor, profesor de teología, conferencista y gestor de la Academia de Instrucción Cristiana 1517, dónde un equipo de profesores entrega formación de teología protestante clásica.

Actualmente está dedicado a la formación de la Espiritualidad, el traspaso de la educación integral tan característica del protestantismo, y la creación de algunas pastorales que permitan articular un mejor servicio para Dios y para el prójimo.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación Prof. de Epistemología