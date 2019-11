Crónica 26-11-2019

Diálogo y marcha junto a Paulo Freire, por las calles de Linares

El pedagogo brasileño, Paulo Freire (1921 - 1997) concurrió al llamado para el desarrollo de un conversatorio en nuestra comuna, a objeto de identificar las bases del proceso de dialogo entre los diferentes participantes de los cabildos territoriales que se encuentran implementándose, en este contexto, nos reunimos en la plaza de Linares con un conjunto de artistas, trabajadores, estudiantes, niñas y niños, presentándonos los diferentes elementos constitutivos de todo quehacer pedagógico y que pueden ser extensibles a toda instancia de comunicación y organización humana.

Paulo Freire, recorrió con su mano su barba, inhalo profundamente, elevo su mirada buscando entre las ramas de los árboles el gorrión que escuchaba trinar, dibujo una pequeña sonrisa y comenzó su intervención- es fundamental en primer lugar, el reconocimiento del inacabamiento; “En verdad, el inacabamiento del ser o su inconclusión es propio de la experiencia vital. Donde hay vida, hay inacabamiento. Pero sólo entre hombres y mujeres el inacabamiento se tornó consciente.” (p. 50). – Freire, miro a cada uno de los asistentes y prosiguió – “Me gusta ser persona porque, inacabado, sé que soy un ser condicionado, pero, consciente del inacabamiento, sé que puedo superarlo. Ésta es la diferencia profunda entre el ser condicionado y el ser determinado. La diferencia entre el inacabado que no se sabe cómo tal y el inacabado que histórica y socialmente logró la posibilidad de saberse inacabado. (pp. 52 – 53).

Uno de los asistentes, solicito la palabra y señaló; – profesor, durante años, hemos sido condicionados por un determinado modelo de sociedad, el cual, hace énfasis en el éxito económico, el individualismo y el consumo, naturalizando lentamente el deterioro del tejido social, la reducción de los espacios de participación, el incrementando la desigualdad, no obstante, como usted señala, este inacabamiento nos abre la posibilidad de reconocer que existen nuevas formas de relacionarnos, nuevos tipos de representación, otro tipo de desarrollo posible.

Freire, indicó que este proceso nos recuerda que enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación. – “Es propio del pensar acertado la disponibilidad al riesgo, la asunción de lo nuevo que no puede ser negado o recibido sólo porque es nuevo, así como el criterio de rechazo a lo viejo no es solamente cronológico. Lo viejo que preserva su validez o que encarna una tradición o marca una presencia en el tiempo continúa nuevo. También el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del pensar acertadamente. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, ofende la sustantividad del ser humano y niega radicalmente la democracia. (p. 37)

Una joven, solicito la palabra y preguntó - ¿Cómo podemos promover que este cambio es posible?

Freire, tomo una pequeña libreta que tenía en sus manos, escribió la pregunta y respondió – Es el saber de la Historia como posibilidad y no como determinación. El mundo no es. El mundo está siendo. Mi papel en el mundo, como subjetividad curiosa, inteligente, interferidora en la objetividad con que dialécticamente me relaciono, no es sólo el de quien constata lo que ocurre sino también el de quien interviene como sujeto de ocurrencias. No soy sólo objeto de la Historia, sino que soy igualmente su sujeto. (pp. 74 – 75).

Un Adulto Mayor, que tenía una olla y una cuchara en sus manos, preguntó- ¿Cómo construimos estos espacios de dialogo?

Freire, señaló –

“Si, en verdad, el sueño que nos anima es democrático y solidario, no es hablando a los otros, desde arriba, sobretodo, como si fuéramos los portadores de la verdad que hay que transmitir a los demás, como aprendemos a escuchar, pero es escuchando como aprendemos a hablar con ellos. Sólo quien escucha paciente y críticamente al otro, habla con él, aun cuando, en ciertas ocasiones, necesite hablarle a él. Lo que nunca hace quien aprende a escuchar para poder hablar con, es hablar impositivamente. Incluso cuando, por necesidad, habla contra posiciones o concepciones del otro, habla con él como sujeto de la escucha de su habla crítica y no como objeto de su discurso. (pp. 108 – 109)

Freire, profundizo;

En mis relaciones con los otros, quienes no tuvieron necesariamente las mismas opciones que yo, en el nivel de la política, de la ética, de la estética, de la pedagogía, no debo partir de que debo "conquistarlos", no importa a qué costo, ni tampoco temo que pretendan "conquistarme". Es en el respeto a las diferencias entre ellos o ellas y yo, en la coherencia entre lo que hago y lo que digo, donde me encuentro con ellos o con ellas. Es en mi disponibilidad hacia la realidad donde construyo mi seguridad, indispensable a la propia disponibilidad. Es imposible vivir la disponibilidad para la realidad sin seguridad, pero también es imposible crear la seguridad fuera del riesgo de la disponibilidad. (p. 129)



Solicite la palabra a quien estaba moderando la actividad y señale; Profesor, en la historia de las grandes movilizaciones, los estudiantes se han caracterizado de iniciar estos procesos de transformación, luego se suman los trabajadores, y la sociedad civil, los cuales amplían el número de demandas y reivindicaciones que son fundamentales para construir una sociedad mejor, ¿Cómo se articulan la diversidad de demandas legítimas de los diversos actores que se suman al movimiento?

Freire, respondió; - Necesito conocer las diferentes dimensiones que caracterizan la esencia de la práctica, lo que me puede hacer más seguro de mi propio desempeño. El mejor punto de partida para estas reflexiones es la inconclusión de la que el ser humano se ha hecho consciente. Como vimos, allí radica nuestra educabilidad lo mismo que nuestra inserción en un movimiento permanente de búsqueda en el cual, curiosos e inquisitivos, no sólo nos damos cuenta de las cosas, sino que también podemos tener un conocimiento cabal de ellas. (p. 67)

Después de varias horas de dialogo y reflexión, los ojos cristalinos de los asistentes, se posicionaron en la apertura de este nuevo espacio de transformación, tomamos las cacerolas y comenzamos la marcha, por las calles de Linares.









Fuente: Freire, P. (1997). Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI editores Argentina.