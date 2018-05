Nacional 16-05-2018

Diana Bolocco defiende a Yerko Puchento tras polémica con Daniella Chávez: "Su rutina juega al límite"



El late de Canal 13 "Sigamos de largo" -conducido por Sergio Lagos, Marco Silva y Marcelo Comparini- tuvo anoche de invitados a Diana Bolocco y Martín Cárcamo, animadores del estelar de los días jueves, "Vértigo". En el espacio aprovecharon de hablar sobre la reciente rutina de Yerko Puchento, personaje que encarna Daniel Alcaíno, quien se enfrascó en una polémica con la conejita Playboy Daniella Chávez. La rancagüina manifestó su molestia señalando que el actor la había tratado de prostituta al cambiar su segundo nombre, Karina, por Carlina, aludiendo al popular burdel de antaño. Por este episodio, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ya ha recibido 117 denuncias, las que indican que el comediante fue "cobarde" con Chávez. Consultados por este momento, Bolocco y Cárcamo respaldaron a Yerko Puchento, explicando que ir como invitado a "Vértigo" implica saber "cómo funciona" el programa.

"Yo me di cuenta que (Daniella) se había molestado mucho cuando lo manifiesta abiertamente. Yo de verdad no entendí la talla de Carlina hasta que ella lo hizo saber. Y bueno, mira, está bien. La rutina de Yerko juega al límite", respondió Bolocco. "Efectivamente los chistes que tira están siempre, la mayoría de las veces, pasados, a la gente le puede molestar y está en su derecho de sentirse pasada a llevar", sumó la animadora. Martín Cárcamo la respaldó. Respecto a las críticas que ambas figuras han recibido por no sacar la voz en defensa de Chávez, el también animador del matinal "Bienvenidos" aseguró que "si tú eres invitado, no te limitas. O sea, yo puedo estar contigo como conductor y con la Diana nunca te vamos a limitar ni censurar lo que tú digas". Y siguió que esta medida corre "para los invitados, para nosotros y para Yerko". "El programa tiene como regla número uno, en todo orden, libertad absoluta de expresión y no censurar, independiente que arrastra una serie de cosas que estamos hablando hoy en día porque sino, no se podría hacer el programa", afirmó. "Sigamos de largo" promedió 6,1 puntos de rating entre las 23:57 y las 01:05, según datos de Kantar Ibope. En ese mismo horario, TVN marcó 3,8 unidades, Chilevisión 5,1 y Mega 18,1 puntos de sintonía.