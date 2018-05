Nacional 20-05-2018

Diana Bolocco sobre distanciamiento de Máximo y Carlos Menem: "Cecilia ha sido mamá y papá por 14 años"

Las repercusiones sobre el conflicto entre la familia Menem y Bolocco por el distanciamiento entre Carlos Menem y su hijo Máximo (14), continúan. Esta vez fue la presentadora de televisión, Diana Bolocco, quien salió en defensa de su hermana Cecilia. "Es difícil hablar de este tema (...) Como sé que la Cecilia no va a hablar, así que tengo el deber moral. Cecilia ha sido mamá y papá por 14 años. No recibe ayuda", manifestó la conductora de "Vértigo" en entrevista con La Mañana de CHV.

Diana además señaló que el ex Presidente argentino no tenía interés en establecer una relación con su hijo Máximo. "Las puertas no están abiertas (...) Mi recomendación es que corte todas las relaciones", enfatizó la animadora. La polémica en torno al hijo de la ex Miss Universo se originó cuando el mismo Máximo se descargó a través de su cuenta de Instagram, responsabilizando a la hija de Carlos Menem, "Zulemita", por su distanciamiento con su padre. Tras las acusaciones del menor, Zulema Menem salió al paso de los comentarios y culpó a Cecilia Bolocco por no llevar a Máximo a Argentina a visitar a su padre. El mismo Carlos Menem apoyó las palabras de su hija diciendo que "hago responsable a la sra Cecilia Bolocco por no traer a mi hijo hace dos años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo, no para Cecilia Bolocco", manifestó el argentino a través de su cuenta de Twitter. Pero Diana aseguró que no es así. "Máximo no recibe un llamado siquiera para su cumpleaños o para Navidad por parte de él", afirmó la animadora respecto a Carlos Menem. Asimismo, señaló que su sobrino "ha hecho esfuerzos gigantescos y constantes por comunicarse con su padre y él ni siquiera le contesta el teléfono". Y añadió que con toda esta situación se ha dado cuenta de que "la maldad existe".