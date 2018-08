Editorial 29-08-2018

Diario El Heraldo

Hoy, 29 de agosto, Diario El Heraldo celebra sus 81 años de existencia. En sus páginas se escriben, en el día a día, los hechos noticiosos de mayor connotación en Linares y en el Maule Sur.

Históricamente, los medios de comunicación han sido claves para el desarrollo y la profundización de la democracia. Y por cierto, los medios de provincia contribuyen también a fortalecer este concepto.

Las transformaciones sociales impactan en las formas de pensar y de actuar en los más diversos ámbitos de la vida. Por tanto, en los días que corren, el tema de la libertad de expresión ha cobrado una particular vigencia.

En tal sentido, la libertad de expresión debe entenderse como un derecho humano. Pero sin duda, esta libertad requiere de medios para manifestarse y son al fin de cuentas los que permiten verificar en qué medida es una realidad para los ciudadanos.

No es tarea fácil hacer periodismo en provincias. No obstante, el pluralismo que ha mantenido Diario El Heraldo sigue siendo una de sus principales fortalezas, y creemos que así lo entienden los lectores que a través de la edición de papel y las plataformas digitales.

Por ello, compartimos con todos ustedes la alegría de estos 81 años de labor informativa, adecuándose siempre a las nuevas necesidades de la sociedad, pero sin perder la identidad, que es lo importante.