Social 31-08-2017

Diario El Heraldo celebró 80° Aniversario con ceremonia en el Teatro Municipal de Linares

Firma de convenio con Universidad de Talca para digitalizar los archivos, y la presencia del comentarista Tomás Mosciatti, resaltaron esta nueva celebración

En una ceremonia que contó con la presencia de autoridades, parlamentarios, representantes de la Asociación Nacional de la Prensa, invitados especiales y un masivo público, se realizó en el Teatro Municipal la celebración de los 80 años de Diario El Heraldo de Linares.

En su intervención, el representante legal de Diario El Heraldo, Yamil Najle, puso de relieve que los propósitos de los fundadores se mantienen hasta hoy, no obstante que este medio de comunicación escrito se ha ido adecuando a las exigencias de la sociedad, y hoy también está presente en la multiplataforma digital.

En la oportunidad se premió al ex director, periodista Enrique Gutiérrez Muñoz, y al actual director de Diario El Heraldo, periodista Miguel Angel Venegas Salgado, por el valioso trabajo desarrollado para potenciar este medio de comunicación.

Otro de los aspectos significativos de la ceremonia fue la firma del convenio entre Diario El Heraldo y la Universidad de Talca para digitalizar los archivos, el cual se materializó a través del representante legal, Yamil Najle, y el Pro Rector de la Universidad de Talca, Pablo Villalobos Mateluna.

Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, destacó lo que significa para la comunidad contar con un Diario que con una visión pluralista ejerce el derecho social a la información.

El acto organizado por el Diario con el apoyo de la Corporación Municipal, fue complementado con la actuación del destacado saxofonista linarense, Herbert Villanueva.

Finalmente, ante un público expectante, intervino el conocido comentarista de Radio y Televisión Tomás Mosciatti, quien abordó la temática de cómo llegar a ser una voz nacional desde las provincias, poniendo el ejemplo de Radio Bío-Bío, y haciendo varias reflexiones sobre el periodismo y el rol que cumple en una sociedad democrática.

FOTO: Yamil Najle, representante legal de Diario El Heraldo.

2: Asistentes a la ceremonia.

3: Ex director, periodista Enrique Gutiérrez Muñoz.

4: Actual director, periodista Miguel Angel Venegas Salgado.

5: El alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, destacó la importancia que tiene Diario El Heraldo como el medio de comunicación más antiguo de la ciudad.

6: El conocido comentarista Tomás Mosciatti hizo varias reflexiones sobre el rol de periodismo en la sociedad.

7: Firma del convenio entre Diario El Heraldo y la Universidad de Talca, para digitalizar los archivos de este medio de comunicación.

8: La ceremonia contó con la actuación del destacado saxofonista, Herbert Villanueva.