Opinión 22-08-2017

Diario El Heraldo de Linares: 80 años -El primer aniversario de este medio periodístico-

Noticias destacadas en este primer aniversario, entre muchas otras, que “hablan” de la visión e identificación con la ciudad, de los linarenses de aquel entonces. La crítica con sentido de progreso y sin descalificar. El aporte de todos a obras de bien común, sabedores que la ciudad es de todos quienes la habitamos.

Plazoleta de la estación. Hemos tenido conocimiento que la Visita del Director de Ferrocarriles del Estado, señor Lagarrigue, ya está produciendo los espléndidos resultados que de ella se esperaban. Nos informamos que antes de su partida, el Director dispuso la inversión superior a cien mil pesos, en los trabajos de ejecución de la Plazoleta de la Estación. Estos trabajos deberían comenzar y terminarse, en el presente año. ¡Bien por el progreso de Linares!

Donación de árboles a Escuela Hogar. El conocido vecino de esta ciudad, don Aurelio Beals, ha obsequiado -a la Escuela Hogar- 60 árboles frutales, para que sean plantados en dicho establecimiento y a la vez para que sirvan, a los alumnos de práctica en sus estudios sobre la agricultura.

La Dirección y Administración de la Escuela Hogar, nos piden hacer públicos sus agradecimientos al señor Beals, cuya donación ha venido a llenar una necesidad bastante sentida, no solo por la importancia que tendrá para el establecimiento, sino por el interés que creará en los alumnos el aumentar el cariño por la naturaleza.

Restaurante Popular en Basáez. Interesante aviso, de don Ignacio Chacón del Campo; que aparece el mes de abril de 1938; que invita de la siguiente manera: Verdad que por cuarenta centavos se puede comer un buen guiso, en el Restaurante Popular de Basáez, pero si usted va al Fundo SAN JOSÉ DE BASÁEZ, no solo se evita pagar el consumo sino que además se le paga a usted para que se sirva la lista completa de comidas; en la cual figuran, en primer término, galleta de harina de hoja, los porotos con mote y el pebre bofeteado, exclusividad de este fundo.

Hacerse cliente, de este nuevo restaurante, es muy sencillo: basta abandonar las comodidades de la ciudad y trasladarse a trabajar en San José, en una de las muchas faenas que se ejecutan en todo tiempo, para que cualquiera persona pueda tener a su alcance, sin pagar la mitad de medio centavo, la comida que reconstituirán su organismo agotado y le darán energías para trabajar.

¡Todos, pues, a San José a sentar plaza de obrero, para tener comida gratis y abundante! IGNACIO CHACÓN DEL CAMPO. (Bibliografía: Hemeroteca, El Heraldo, Tomo I, 1937. Las fotografías, del archivo del mismo diario)

Ritmo tranquilo, en un Linares que progresa en una estructura todavía colonial y que -en ocasiones- no puede ir a la par con el progreso del siglo. Pero sí puede acomodarse, a una estructura que debiera ser demolida, con todos los costos que conlleva hacerlo de esa manera. Básicamente, por costos económicos.

Y ejemplos hay, por lejos, en nuestra ciudad, con varios proyectos estacionados; a la espera del beneplácito de las autoridades nacionales o regionales. Uno bien emblemático: el hospital de la ciudad.

Descubrir una ciudad que evoca su vida cotidiana, aquella que se respiraba -cuando recién nacía este diario- es una tarea que intentamos reflejar con cada una de estas crónicas. No es ni más ni menos que eso. El Linares de entonces, que con trazos y decisiones firmes de sus autoridades, se iba perfilando para mucho de lo que somos hoy.

Por lo mismo, más que una descripción escrita de todo aquello, es más pertinente “mostrarla”, tal como aparecía en las páginas de El Heraldo. Si bien es una elección personal, se refleja con cada imagen, tal como era nuestra ciudad; sin modificar nada de aquello. (Bibliografía: Diario El Heraldo, Tomo I, agosto-septiembre de 1937)





Manuel Quevedo Méndez