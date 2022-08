Opinión 06-08-2022

Diario EL HERALDO y la publicidad local



La publicidad en Chile nació, en 1812, junto al primer periódico La Aurora de Chile, publicación donde comenzaron a desarrollarse los avisos publicitarios, que luego fueron ocupando lugares de mayor número e importancia en la prensa y revistas.

Se presentaban al lector, con atractivos textos descriptivos e ilustraciones novedosas. El aviso publicitario fue una importante herramienta para introducir los nuevos artículos del hogar, y otros productos que prontamente cambiarían las costumbres de la sociedad chilena. Lo mismo ocurría en Linares.

La publicidad era poco conocida. Algunas tiendas comerciales y uno que otro profesional, solían desplegar un aviso en El Heraldo. Era normal leer párrafos donde comerciantes solicitaban especial espacio en las columnas de la vida social y en la guía profesional doctores, dentistas...)

Los avisos en El Heraldo, intentaban atraer a los compradores:

Zapatería Las Indias, no olvide que Zapatería Las Indias es depósito de fábrica, por eso vende a precios jamás vistos.

Fábrica y Zapatería El Gallo, somos fabricantes, calzado de alta calidad a precios módicos, no tenemos competidor.

La Bola de Oro, únicos distribuidores para Linares de Radios Phillips, el mejor receptor del mundo para ondas cortas y largas. Pida demostraciones sin compromiso a Andrés Ansoleaga y Cia. Ltda.

Gran Tienda La Estrella, Brasil 477, frente a la Estación. Pongo en conocimiento de nuestra clientela y público en general, que ha recibido como 20 mil pesos en sedas de todas clases, las que venderé al más bajo precio.

Tienda y Paquetería La Paloma, tiene gran surtido en sedas de fantasía. Sombreros TIBER lejítimos (sic), Lanas para tejer. Agentes exclusivos de las acreditadas fajas “VESTAL”

Como puede verse, con redacciones curiosas, para atraer a los clientes, a pesar de no contar con tipografía adecuada y el servicio de un profesional para diagramarlos.

(avisos del año 1938 en El Heraldo)