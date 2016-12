Opinión 30-12-2016

Diciembre 2016

Último mes del año, mes de resumen

de un año que se va, llevándose con él

las penas, sinsabores y dolores

pero también, las risas y alegrías

que el tiempo cobijó.

Se va el llanto por el hijo muerto

y viene la alegría por el que nació

la risa y el llanto están enlazados

no nos damos cuenta, así lo quiso Dios.



El mes de diciembre, nos trae nostalgias

del lejano ayer, cuando juntos los dos

soñábamos cada hermoso amanecer

hoy día rodeados de ruiseños nietos,

hay poco tiempo para recordar

retroceder al tiempo, que fue nuestro amigo

y agradecer a dios cada acontecer.



Viene enero y nos trae otro año

hay que secar lágrimas y volver a luchar

hacer del camino, por duro que sea

una alfombra suave para caminar

agradecer a Dios, que estamos presentes

y no ser de aquellos, que pronto se van

dejando recuerdos que no se olvidarán.







(Mario Villagrán Pinochet, Centro Cultural Maule Sur)