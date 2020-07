Crónica 01-07-2020

Dicom es la piedra de tope de muchas empresas Abogados analizan los pro y contra del proyecto que congela deudas de Pymes por Covid-19



La propuesta busca suspender el Dicom en la pequeña y mediana empresa complicadas económicamente desde el estallido social, y que ahora por la crisis sanitaria están recibiendo un doble impacto provocando el cierre de sus operaciones.



La presentación del proyecto de ley de la diputada Francesca Muñoz (RN) busca establecer una suspensión en cuanto a la comunicación de información de las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que hayan adquirido las empresas desde la crisis de octubre pasado. La parlamentaria explicó que a raíz de los graves actos de vandalismo las pymes han sido muy afectadas y también han experimentado una fuerte baja en sus ingresos con la crisis sanitaria, por lo que esta legislación busca ir en ayuda de ellos frente a las dificultades de cumplir con sus obligaciones financieras.



En vista del citado proyecto, un grupo de abogados desmenuzó la propuesta legislativa con el objetivo de tener la mayor cantidad de puntos de vista sobre la iniciativa que forma parte de las muchas leyes que se han presentado en estos meses por la pandemia.



“Considero positivo la iniciativa, pero este tiene que ser por un tiempo determinado, por ejemplo, mientras dure el Estado de Excepción, suspendiendo las comunicaciones de incumplimiento de carácter económico a Dicom o Boletín Comercial. Ahora, esto no se puede alargar mucho tiempo, pudiendo ser un arma de doble filo, cerrándose el acceso a la banca a muchas pymes por la incertidumbre de su situación financiera”, puntualizó Pedro Eguiguren, socio fundador de Eguiguren Abogados.



El jurista añadió que “el informe de Dicom es muchas veces la carta de presentación frente a un proyecto, institución financiera o bancaria o concurso público, siendo necesario que se encuentre libre de anotaciones”.



Por otra parte, Benjamín Jordán, abogado y Coordinador de la Red ExpertosenDeudas.cl cuestionó el efecto del proyecto en la práctica más allá de tener un objetivo coherente con la necesidad imperiosa de muchas pymes de salir del estigma que produce Dicom y poder surgir.



“Su efectividad es relativa, en primer lugar, porque Dicom no es el único informe de deudas que existe. Está también el informe de deudas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago como otras empresas privadas que ofrecen el servicio de informe de deudas. Los bancos y todas las instituciones financieras no sólo consideran el estado financiero de la empresa, sino también el de los socios y representantes legales”, afirmó Jordán.