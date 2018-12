Deporte 14-12-2018

Diego Vallejos disfruta de sus vacaciones en la comuna de Colbún

- Tendrá que regresar a la Universidad Católica

Siempre es grato encontrarse con un tremendo jugador que tantas alegrías, le entregó al “depo”. Primero fue Audax Italiano, luego Universidad Católica y Palestino.

Tuvimos la oportunidad de conversar con él, ya que está en la temporada de vacaciones junto a su familia, y en la ocasión manifestó que “en el tema futbolístico no jugué mucho en Palestino, pero fue un año bien provechoso. Tuve la ocasión de anotar goles que fueron decisivos en la Copa Chile, donde obtuvimos el campeonato. Es gratificante para un jugador salir campeón porque hay nuevas perspectivas. Ahora, tengo que regresar a la Universidad Católica, por contrato el próximo mes y ver que pasará. Me encantaría quedarme en la tienda cruzada , creo que tengo una espinita clavada porque no mostré todo el talento , por eso sería lindo volver a Católica , ahora que fue campeón y donde deberá participar en un torneo internacional como lo es la Copa Libertadores” .