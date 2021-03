Deporte 04-03-2021

Dieron a conocer informe de la Comisión Revisora de Cuentas en Deportes Linares



Trascendió el informe de la comisión revisora de cuentas de Deportes Linares, emitido el 17 de Diciembre de 2020, con motivo del mandato dado en asamblea realizada el 31 de Julio recién pasado, en la cual fue designada la comisión revisora de las cuentas contables del Club de Deportes Linares Unido, en adelante el Club, del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019.



La comisión integrada por Diego Barrios Cáceres, Francisco Astudillo Muñoz y Gastón Rojas Reyes, detectó entre otras cosas que “debido a que el Directorio del Club no nos facilitó el informe de recaudación emitido por la empresa encargada de la venta de entradas para los partidos del primer equipo, evidenciamos que no se emite revisión por parte de la Administración y del Directorio sobre dichos recursos.



Recalcar que los ingresos por venta de entrada son uno de los ítems más significativos dentro de las partidas presupuestarias del Club, por lo que un control detallado es necesario sobre dicho informe.





La Administración no respalda el 100% de los gastos o desembolsos que detalla el Informe de gastos mensual. Los gastos que pudimos revisar de acuerdo a rendiciones ascienden a $3.193.732.-, sin embargo, si sumamos las Ordenes de Pago correspondientes a Alimentación y Casa del Jugador, estamos hablando de un monto de sobre $ 6 millones”.





La Administración no cuenta con contabilidad completa en el cual se registren todas las transacciones de acuerdo al artículo 25 del código de comercio: “Se está obligado a llevar libro diario, libro mayor y libro balance para todos los efectos de comercio”. Dicha situación, además de un eventual riesgo de sanción normativa, no permite a los socios conocer el estado real de las cuentas del club.





El Balance Contable emitido por el Club, no cuenta con las formalidades necesarias para su correcta emisión. No existe un emisor, revisor ni aprobador de dicho documento, ni su emisión fue realizado en un informe oficial.



Se identificaron ciertas Boletas de Honorarios durante el ejercicio 2019, por las cuales no se ha evidenciado registro ni aprobación por parte de la directiva del Club. Dichas boletas tienen montos significativos, por lo cual se requeriría dicha aprobación. El detalle de estas boletas menciona a Gonzalo Gardiazabal, Gabriel Artigues y Pablo Ramírez.



Sugerimos incorporar a las cuentas del Club dichos gastos, de manera de mostrar el estado de las finanzas de manera íntegra (boletas han sido emitidas el 2019). El directorio del Club debe realizar aprobación de dichos gastos y efectuar su exposición en asamblea con motivo de aprobación.



No existen contratos de honorarios con el Gerente, en donde se expresen derechos, deberes y responsabilidades, de manera de salvaguardar los activos y derechos del Club y evitar confusiones de roles y asignaciones. Asimismo no existe aprobación del Club para premios asignados al Gerente de Operaciones de la Institución por un monto de $ 360.000.



Hemos detectado a través de la revisión de las rendiciones, que no existe un procedimiento asociado a los fondos por rendir, en el cual se señalen responsables, revisores y aprobadores, de manera de poder dar uniformidad a dichos documentos y evitar eventual riesgo de pérdida de activos”.



Es parte del informe entregado por la comisión.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo