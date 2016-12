Política 29-12-2016

Dieta de los ex presidentes: presentan reforma para eliminarla y reducir el monto de las asignaciones

A la Comisión de Constitución pasó el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 30 de la Carta Fundamental en lo relativo al estatuto aplicable a los ex Presidentes de la República.

La iniciativa busca modificar el actual sistema que se aplica a los Ex Presidentes a fin de:

a) Eliminar la dieta y reducir el monto de los otros gastos: se pretende eliminar completamente la dieta y reducir el monto de la asignación por gastos en razón a las menores funciones que desempeña un Ex Presidente de la República, vale decir, incluir un elemento de proporcionalidad del gasto frente a los montos que le resultan como parámetro, esto es, asignaciones que recibe un senador, diputado o ministro de Estado.

b) Cambiar la partida con cargo a las cual se pagan estas asignaciones: con el nuevo literal los gastos por traslación y funcionamiento de oficinas dejarán de ser con cargo del Senado y sean asumidas directamente por la Presidencia de la República en su respectiva partida presupuestaria.

c) Suspender el pago de las asignaciones por gastos de traslación y funcionamiento de oficinas en caso de que el Ex Presidente asuma alguna función remunerada con fondos públicos, salvo las excepciones que contempla en caso de cargos docentes.

La propuesta surge de la conveniencia o no de seguir manteniendo dichos gastos, en un contexto de ajuste presupuestario, especialmente, ante el aumento de senadores y diputados que prontamente experimentará el Congreso.