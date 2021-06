Deportes 26-06-2021

Difícil, no es imposible, historia de vida del nadador Guillermo Gracia Núñez







Desde España el campeón mundial de natación compartió su experiencia como deportista de alto rendimiento con 17 años, quien recibió atención temprana luego de nacer con Síndrome de Down. Una historia de éxitos.





“Tengo síndrome de Down. Tengo 17 años y dos hermanos, Mauro y Flavio. Hago natación, mucho ejercicio. Hago relevos. Soy parte de un equipo, en donde aprendemos unos de otros y compartimos muchas cosas juntos. Soy uno más del equipo”.

Con esta presentación, el destacado nadador de origen español Guillermo Gracia Núñez, campeón mundial de natación de la Federación Internacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual (INAS), inició su charla a la cual fue invitado a participar por la Mesa Regional del Deporte Adaptado y Discapacidad del Mindep-IND de Maule.

Un testimonio de vida emotivo y en donde se demuestra que “difícil, no es imposible”, como se tituló al espacio seguido por plataforma virtual.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, expresó “Guillermo es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Quien, junto a sus padres y su entrenador, han realizado un trabajo deportivo desde temprana edad hasta ser campeón mundial de natación en la categoría de síndrome de Down. Nos dejó claro que el trabajo en equipo es vital como así sentirse parte de éste. Reconoce que si se equivoca lo vuelve a intentar, hasta lograr su objetivo, dejando entre ver que sus capacidades son mayores que su discapacidad, por lo que fue inspirador escucharle junto a su círculo más cercano”, dijo la autoridad del deporte regional.

Las mayores experiencias deportivas vivida por Guillermo, han sido el Campeonato Mundial de Natación de París, 2018 y el INAS Global Games de Brisbane, Australia, en 2019.

Agregó Guillermo “Hago 100m, 200m y 1.500m, aunque me gusta mucho el estilo espalda. Me gustaría llegar a ser el mejor nadador y después el mejor técnico. El mejor”, reveló.