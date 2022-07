Opinión 07-07-2022

Digitalización de la seguridad



La transformación digital o digitalización representa distintas oportunidades de desarrollo o innovación para cualquier empresa. Un reciente estudio de Accenture y País Digital alertó que en la próxima década Chile dejaría pasar hasta US$ 13 mil millones de crecimiento acumulado que entregarían las tecnologías inteligentes, si es que no se satisface la demanda de futuras habilidades.

En el mundo de la seguridad, física o electrónica, hoy se puede apreciar cómo la digitalización, de la mano de un equipo de trabajadores bien capacitados en estas nuevas herramientas, está permitiendo a las compañías masificar servicios, acelerar procesos y mejorar la información propia para la gestión de la seguridad, trayendo beneficios no solo a los trabajadores, sino que finalmente a los clientes.

Se trata de contar con la posibilidad de potenciar la capacidad humana, permitiendo un mayor volumen de operación y conexión en menor tiempo, además de procesos más eficientes que disminuyen los costos operacionales. Estos beneficios redundan en otorgarle una mayor competitividad a la industria, permitiendo incluso la masificación y acceso en segmentos que antes estaban excluidos.

Mejorar la calidad de la información con la que gestionamos nuestra propia seguridad también nos permite una mejor toma de decisiones, posibilidad que convierte a la transformación digital del sector en una necesidad que va acorde con los tiempos actuales, y en una oportunidad que nuestra industria está sabiendo aprovechar.



Andrés Muñoz Álvarez

Director Nacional de Seguridad

Grupo Eulen Chile