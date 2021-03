Crónica 27-03-2021

Digitalización e innovación: Mineduc jubila el libro de clases tradicional para convertirlo en digital



El pasado 14 de enero el ministerio de educación lanza la circular nº30 donde se establece el remplazo de los libros de clases tradicionales por libros digitales.

Las instituciones educativas vivieron un 2020 muy poco habitual debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este fenómeno implicó enfrentar importantes desafíos, algunos de ellos nuevos, como el de transformar el sistema de educación tradicional por otro en que la tecnología e innovación son los actores relevantes.

Es así, como distintas comunidades educativas debieron responder rápidamente a las demandas generadas por este inesperado contexto y asegurar de alguna forma el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, mediante la incorporación de servicios digitales que abarcan la eliminación del libro de clases tradicional por uno digital, de acuerdo a la circular nº 30 publicada por el ministerio de educación el 14 de enero de 2021.

Jaime Villagrán Director Comercial de appoderado.cl señala “el cambio del libro de clases tradicional a un libro de clases digital, no solo representa un cambio tecnológico, si no que una serie de beneficios para los docentes y los equipos directivos de los colegios que podrán por ejemplo tener información centralizada y en tiempo real de cada estudiante para tomar decisiones y generar mejores estrategias de aprendizaje. El libro de clases digital no solo es un cambio tecnológico si no que una oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor”.

Tras este escenario, appoderado.cl plataforma de mejoramiento escolar que ya ha implementado más 5 módulos de Libro Digital de Clases y donde se han visto grandes resultados; ha disminuido en más de un 23% el trabajo administrativo y mejorado en más de un 17%el rendimiento de los estudiantes

Jaime Villagrán agrega “sabemos que para los colegios no será tan fácil la adaptación a estas nuevas tecnologías, no porque los colegios no quieran, sino que han sido muchos los cambios que han debido enfrentar en el último año, pero sí es muy importante abrir la mente a los beneficios que entregan los Libros de Clases Digitales y, por sobre todo, elegir muy bien una plataforma que sea intuitiva y fácil de aprender para evitar al máximo el estrés y frustraciones de nuestros docentes y funcionarios de los colegios”.



Appoderado.cl tiene como foco principal mejorar los indicadores de los establecimientos por medio de un software simple e intuitivo que fortalece la relación entre el colegio y los padres facilitando las distintas labores docentes, para que los profesores y directivos puedan usar su tiempo en enseñar y no en procesos administrativos que restan tiempo y agobian a los docentes

