Opinión 11-11-2020

Digitalizar nuestra convivencia social en el Siglo XXI





En ocasiones, no tomamos conocimiento de aquello que ocurre a nuestro alrededor y por tal, equivocamos nuestro análisis de los acontecimientos en el núcleo social donde habitamos y más aún, en el núcleo familiar, allí donde el afecto y cariño debieran ser una constante y virtud. A mí entender, es necesario poner atención a las acciones cotidianas del hacer de unos y otros, validar el presente continuo de lo simple, de las cosas comunes en la relación con otros, una sociedad sometida al compartir e interactuar en evolución y cambio permanente: EL todo no es igual al día anterior. Siempre mirar en el futuro mediato tomando como experiencia los acontecimientos pasados para construir nuevas ideas, acciones y relaciones sociales en un mundo diverso, complejo y en evolución constante.

En tiempos de pandemia, hemos asumido una nueva realidad, al parecer el tiempo nos es escaso, tenemos demasiadas tareas diarias, el mundo digital invade cada vez más rincones del planeta, vivimos intercomunicados a través de diferentes plataformas, pero, olvidamos al vecino, esperamos solución a nuestros problemas y no para el de los demás, somos extremadamente egoístas e individualistas, privilegiamos alterar el curso de la historia en otras latitudes del planeta sin darnos cuenta lo que ocurre en nuestro medio social, cultural, religioso o político, no permitimos asediar a quien definimos como nuestro enemigo sin conocer su particular realidad, lo descalificamos, le ponemos zancadillas, envidiamos su suerte, quisiéramos vivir sus aciertos, poseer sus bienes o simplemente, disfrutar sus logros; más aún, cuando en plena pandemia, debemos solidarizar con el otro y ponernos en su lugar.

Nuestro universo del siglo XXI se modificó sin apelación, la comunicación digital se instaló como una realidad permanente; por tanto, es necesario ofrecer mejores redes de comunicación para la población y comunidades que se encuentran aisladas sin poder acceder al mundo digital que alumbra el sendero de este tiempo on line.

Es prudente y necesario que digitalicemos nuestra convivencia social, que todos, sin distinción tengan acceso a los medios de comunicación de masas, tenemos derecho a estar informados, que nuestra opiniones sean tomadas en cuenta, a proponer nuevas ideas, a dibujar la realidad con nuevos colores y perspectivas, un planeta que está sometido a la velocidad vertiginosa del cambio cotidiano; debemos aprender a entendernos, debemos lograr la autoformación y reinvención cotidiana, que somos capaces de entendernos y llegar a acuerdos, que no vivimos solo cuál ermitaño, que podemos aspirar a una mejor convivencia y un mejor planeta (la casa de todos) en la cual sobrevivir.

Qué el mundo digital sea un bien de beneficio y no una oportunidad de aislarnos en el individualismo brutal, aún somos familia, sociedad, hermanos y coterráne



(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)