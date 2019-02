Opinión 21-02-2019

Digna representación.

Apreciados Coterráneos. Precisamente hoy se ha cumplido un mes que se dio a conocer los resultados del concurso en USA de la editorial más importante de ese país FREEDITORIAL.COM del mundo hispano; el concurso era en Literatura y consistía en mandar un libro mínimo de diez mil palabras en español ya sea de ficción, biográfico etc.-- la particularidad de este concurso era que el jurado eran los propios lectores, que con sus bajadas en internet determinaban a los ganadores por el número de bajadas, el primer premio eran diez mil dólares ,el segundo tres mil y el tercer premio eran mil dólares y la segunda alternativa era que independiente de las bajadas la editorial se fijara en tu libro y te hiciera un contrato. Bueno en este llamativo concurso participaron un total de diecisiete países (Venezuela ,Argentina ,Salvador ,México, Colombia Brasil ,Chile etc.) y 141 escritores, en el cual representando a Chile, estuvimos tres escritores en el cual orgullosamente fui uno de ellos, representando a mi Grupo Cultural Maule Sur, a Linares con mi libro “MI VIDA EN PROSA Y VERSO “ los otros dos eran de Santiago.El motivo principal que me hace llegar a ustedes por intermedio de nuestro querido diario es AGRADECER a cada uno de las personas que me colaboraron ya sea con una o varias bajadas (Todas eran importantes) principalmente personas que se la jugaron hasta el final, no podría jamás dejar de mencionar A LAS PERSONAS QUE CONFIARON EN MI desde el principio al Director del colegio “Amelia Troncoso” don Abraham Sady que me aportó con cien hermosos panfletos a color, a mi compañero de trabajo en Convivencia Escolar Juan Pablo González, al Presidente de la Cámara de Comercio Ismael Valenzuela, al profesor Alvín Santur, a la dentista Jennifer Garcés, a mi amigo y compañero del grupo cultural Raúl Espinoza, al Sr. Guillermo Contreras de canal 2, a don Rogelio Rodríguez caballeroso rector de la Universidad de nuestra Ciudad, a señora Eva Palma Jefa del Daem ,a la señora Evelyn Villar, a la Directora Provincial de Educación señora Magdalena del Canto Corrales, que confió desde el principio en este poeta, a Valentín Ferrada caballeroso amigo que desde el principio me dio su respaldo, don Rene Recabarren, etc. En fin a tantos amigos del exterior y de acá, trabajé duro para dar una satisfacción a mi País y a mi Pueblo, reconociendo que la gestión del señor John Sancho aumentó en modo significativo al ordenar a los Colegios Municipales bajar mi libro. Bueno el Primer lugar lo obtuvo Ángel Arturo Soto de México con su libro “La noche de los Cipreses” , Segundo lugar El escritor Colombiano Larry Muñoz con su obra “Paréntesis “ y el tercer lugar el escritor Jime Alexander de Venezuela con su obra “Una cuestión de sangre “. Nosotros terminamos en el lugar diecisiete (17) entre 141 escritores con 3.187 bajadas lo que hace sentirme ORGULLOSO ya que hicimos un papel DIGNO gracias a ustedes, fui el Mejor de los chilenos evaluado ya que los otros dos estuvieron en el lugar 112 y 142 respectivamente y tal como les prometiera competimos de igual a igual con escritores de renombre, sinceramente creo que respondí a todos los que confiaron en mi como poeta y Linarense.

Muchas Gracias.



Linares, 02 de Febrero 2019