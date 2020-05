Opinión 05-05-2020

Dimensiones de un nuevo paisaje



En tiempos en que el COVID-19 se ha tomado la agenda sanitaria, económica, política y, desde luego mediática, resulta necesario plantear una reflexión que contribuya a mirar, desde una perspectiva medioambiental, lo que podría ser una de las grandes lecciones de esta pandemia.



Como es sabido, cualquier programa que contemple intervención en el territorio desde el punto de vista del medioambiente, debe contar con los pilares fundamentales que lo sostienen, como conservación, producción sostenible, bienestar humano y gobernanza; siempre con la intención de generar mejores condiciones para la sociedad.



Por otro lado, tenemos que el mundo ya produce suficiente alimento para las 9 mil millones de personas que se esperan para el año 2050. Sin embargo, hoy en día, más de mil millones de personas padecen de hambre en el planeta, pero no por falta de producción ni escasez, sino por la pobreza y la inequidad



Aquí entran en juego los pilares mencionados, como la producción sostenible y bienestar humano, a luz de los cuales fomentar la diversificación productiva y aumentar los ingresos, es una de las 20 acciones que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para reducir el hambre en el mundo.



Sin duda, el sector silvoagropecuario juega un rol relevante en la superación de este problema, ya que la combinación de distintos rubros ha demostrado que aumenta la productividad y se logra producir más con menos. Es decir, aumentar la diversidad de las actividades productivas durante las distintas épocas del año evita las fluctuaciones de empleo que a menudo suelen ir acompañadas de déficits en la seguridad alimentaria y en la nutrición.



En otras palabras, diversificar no solo contribuye a estabilizar los ingresos de los hogares, sino que también los vuelve más resilientes ante fenómenos como ante el cambio climático y los desastres naturales. O sea, aporta al bienestar social.



Un claro ejemplo de lo anterior es un proyecto ejecutado por el Instituto Forestal (INFOR) –organismo adscrito al Ministerio de Agricultura- en el cual 110 familias de la precordillera del Cajón del Achibueno, en la Región del Maule, diversificaron su matriz productiva y se incorporaron como beneficiarias de un programa apícola en el cual, en dos años de trabajo, han logrado obtener en conjunto más de 4.1 toneladas de miel.



En este caso, los resultados de abrirse a otros rubros, trajo como beneficios, nuevos productos, nuevos ingresos, empoderamiento del mundo rural y sustento para sus hogares. Ello se traduce en que las personas pueden llevar una vida sana y productiva, que los niños pueden estudiar y aprender y que las sociedades pueden prosperar desde la diversificación productiva rural.



Finalmente, ante el COVID-19 como una amenaza para nuestro país y el mundo, hay aquí una luz y una lección para no perder de vista nunca más la producción sostenible y el bienestar humano como ejes centrales de cualquier iniciativa; como las dimensiones de un nuevo paisaje.









(Víctor Barrera B.

Magister en Ciencias, Mención Recursos Forestales

Diplomado en Gestión pública y Gobernabilidad

Investigador Instituto Forestal)