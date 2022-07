Política 14-07-2022

Diputada Camila Flores (RN) solicitó al Ministerio del Interior determinar a los responsables de la apertura del paso “Los Libertadores” en medio de sistema frontal



● Más de 250 vehículos particulares quedaron atrapados en el complejo fronterizo producto de las fuertes nevazones que afectaron la zona durante el fin de semana, por lo que la parlamentaria emplazó al Gobierno a aclarar esta situación.



Pese a las desfavorables condiciones climáticas que se presentaron durante la mañana del sábado 9 de julio en el complejo fronterizo “Los Libertadores”, la autoridad permitió su apertura y el tránsito de vehículos motorizados hacia territorio argentino. Lo anterior, generó una crisis con cerca de 300 vehículos varados (incluidos camiones) y el traslado de más de 400 personas a refugios de emergencia dispuestos por la Onemi.



Tras este desafortunado hecho, la parlamentaria por la región de Valparaíso, Camila Flores, envió un oficio a la ministra del Interior, Izkia Siches, para solicitar que informe si se dispuso de un procedimiento administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades funcionarias que llevaron a la apertura del paso fronterizo a pesar de las condiciones climáticas adversas.



“Preocupan las acusaciones cruzadas y las versiones contrapuestas, particularmente entre funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y autoridades de Estado. Por lo mismo, he pedido que informen con claridad quién fue el responsable de este error que pudo haber terminado en tragedia, ya que no es la primera vez que la ministra del Interior incurre en negligencias. No es posible que no sean capaces de determinar quién fue el responsable o si hubo un error de comunicación por parte de la autoridad central”, sostuvo Flores.



En la misma línea, la congresista enfatizó en que “no podemos permitir que esto quede como “otro error administrativo”, necesitamos que en situaciones de emergencia exista una real coordinación entre las autoridades y los organismos correspondientes, no se puede estar improvisando con algo tan fundamental como es el resguardo de la integridad física y la vida de las personas. Es por eso que solicité que remitan las comunicaciones de las delegaciones presidenciales acerca de la apertura del paso en el periodo en cuestión.”



Cabe precisar, que el paso fronterizo Los Libertadores es uno de los 35 que existen a nivel nacional y el único en la Región de Valparaíso.