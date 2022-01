Política 09-01-2022

Diputada electa Mercedes Bulnes condena agresión de senador Coloma a gobernadora regional



El hecho tuvo lugar este viernes en Curicó, durante un evento encabezado por el presidente Sebastián Piñera.







No le importó que el presidente Sebastián Piñera estuviera a menos de cinco metros de distancia y que decenas de periodistas y reporteros gráficos tuvieran sus ojos puestos en la escena. El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, forcejeó bruscamente con la gobernadora regional Cristina Bravo, con el propósito de obligarla a posar para una fotografía con una mano en alto, según muestra un video que circula en redes sociales.



Mientras Coloma mantenía alzado a la fuerza el brazo de Bravo, se colocaban sonrientes para el retrato el propio mandatario y los ministros de Salud y Obras Públicas, Enrique Paris y Alfredo Moreno, respectivamente, entre otras autoridades.



"Me parece una forma de machismo y violencia contra la mujer inaceptable, para obligarla a hacer algo que no quiere", dijo la diputada electa Mercedes Bulnes, en un video que publicó en sus redes sociales.



"En los tiempos que corren, repudiamos este acto de violencia de parte de un senador", indicó.