Política 09-08-2020

Diputada Girardi anunció proyecto que crea una alerta nacional de emergencia ante desapariciones de niños, niñas y adolescentes



La parlamentaria presentará en los próximos días una iniciativa que apunta a activar rápidamente un protocolo de búsqueda rastreo y alerta en dispositivos móviles, espacios publicitarios, medios de comunicación y policías ante una desaparición.



La diputada Cristina Girardi anunció la presentación de un proyecto de ley que tiene como finalidad crear una alerta nacional de emergencia ante desapariciones de niños, niñas y adolescentes, el que será transmitido a través de diversas plataformas comunicacionales y de las policías, procurando intentar encontrar con la mayor celeridad posible a quienes se encuentren extraviados, para así, evitar tragedias como la ocurrida con la menor Ámbar Cornejo.

“En estos días hemos seguido con gran desazón y una profunda pena la desaparición y luego la horrorosa muerte que sufrió Ámbar Cornejo. Lamentablemente no es el primer caso de mutilación y muerte de una menor de edad. Las primeras horas son cruciales en estos procesos de búsqueda y en nuestro país hay demoras que son imperdonables para encontrar un menor desaparecido”, sostuvo la diputada Cristina Girardi.

Por ello, la parlamentaria propone imitar el modelo de la “Alerta Amber” (America´s Missing: Broadcasting Emergency Response) de Estados Unidos, el que se creó en honor a Amber Hagerman niña encontrada muerta en 1996. El mismo establece un sistema de aviso de desaparición que se transmite por todos los medios de comunicación, con tal de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ello supone utilizar, radio, mensajes, correos, televisión, etc.

“Es un modelo mucho más riguroso que el nuestro”, expresó la autora de la iniciativa, lo que permitiría mejorar sustancialmente el método de búsqueda de desaparecidos.

“Alrededor de 18 países del mundo han ido adoptando oficialmente este sistema de “Alerta Amber”. En Ecuador con el nombre de “Alerta Emilia”, por un caso de secuestro y homicidio en 2017. Actualmente, de algún modo, este tipo de alertas se realiza en redes sociales con compromiso solo de las personas y muchas veces encuentras por ese medio a los extraviados”, explicó Cristina Girardi.

No obstante, la parlamentaria subrayó que las búsquedas no pueden estar en un principio supeditadas a la voluntad de las personas en redes sociales, sino que debe existir una política de Estado, con recursos inmediatos para activar las alertas necesarias.

“Esto no puede ser solo responsabilidad de las personas de manera individual. Si bien, pueden colaborar, pero el Estado con sus recursos debe aportar con sus procesos para que de forma rápida, eficiente se encuentran niños y niñas desaparecidas”.

“Tenemos que proteger a nuestros niños, es urgente. Por esto, presentaremos el proyecto de ley, queremos que la autoridad en Chile se apiade de las madres, padres de las personas que sufren estas situaciones y que podamos lograr contar con este protocolo. Llamémosla “Ámbar”, es importante que contemos con esto al igual que otros países del mundo”, cerró Girardi.