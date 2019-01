Política 25-01-2019

Diputada Joanna Pérez (DC): “El Gobierno una vez más le da la espalda a las regiones“

La diputada DC y Vicepresidenta del PDC, Joanna Pérez, emplazó al gobierno a cumplir con los plazos fijados por ley para elegir a los gobernadores y con las iniciativas complementarias que permitan entregar real autonomía y poder a las regiones. La parlamentaria manifestó, además, su malestar con el Gobierno, agregando “este Gobierno una vez más le falta el respeto a las regiones a quienes somos de regiones y representamos a las regiones y que vamos a pelear y luchar.”



La diputada, a cargo del movimiento descentraliza de la DC, precisó que “esto es una estrategia más para afectar una ley plenamente vigente, pero faltan muchos reglamentos que el Gobierno no ha cumplido. La comisión de descentralización ha estado trabajando en muchas propuestas y esto es darle la espalda. Este consejo asesor no puede pesar más que el trabajo que se viene haciendo en el parlamento con las comisiones, con los regionalistas.”



Joanna Pérez señaló, además, que “aquí también hay gente de distintos partidos políticos que saca cuentas alegres porque quieren ser candidatos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que no y llamamos a todas las bancadas a que manifiesten su disposición con los votos en el Congreso, para poder ir perfeccionando esto, tanto en la comisión transversal de descentralización, como en la comisión de Gobierno Interior donde se analizan las propuestas”.