Política 15-06-2022

Diputada Veloso denuncia campaña del terror de la SNA contra la Nueva Constitución

• La parlamentaria RD rechazó la campaña de desinformación que realiza hace meses la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) a través de medios de comunicación y otras plataformas contra el borrador de la Nueva Constitución, al igual que respecto al proceso de compra de tierras por parte del Gobierno.



• “Debemos denunciar cuando hay agentes que siembran el terror, que hacen campaña por el Rechazo, lo que es legítimo pero con la verdad, no abusando del desconocimiento de agricultores que reciben mensajes vía WhatsApp”, señaló la diputada.

“Venimos a denunciar una terrible campaña del terror que emprende desde el plebiscito de entrada la Sociedad Nacional de Agricultura. Como presidenta de la Comisión de Agricultura y diputada de una región agrícola, lo considero gravísimo”, destacó la diputada Consuelo Veloso en el Congreso Nacional, acompañada de las diputadas Marcela Riquelme, Francisca Bello, Mercedes Bulnes y Clara Sagardia.

La parlamentaria por el Maule Sur indicó que la SNA desinforma a la población a través de varios frentes, “mediante medios de comunicación con información falsa que circula por Whatsapp, una página web y un canal de Youtube que agrupan al miedo y las mentiras”.

“La SNA habla de que el Estado a través de la nueva Constitución va determinar qué alimentos se producen, cómo se producen y para quién, lo que es una mentira”, indicó Veloso, señalando que ello es desmentido por el informe N°1 de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, pues “en el artículo 14 garantiza la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas”. Misma acusación hizo respecto a información de la SNA sobre la supuesta prohibición del uso de fertilizantes, paltas o cerezas, ya que “no hay ninguna norma que afecte a la gran y pequeña agricultura”.

En la misma línea, la diputada RD aclaró que existe una regulación para el proceso de compra de tierras en el sur para comunidades indígenas, desmintiendo dichos del secretario general de la SNA respecto a que las tierras se iban a entregar a cualquier persona o quitarse a las familias.

“La SNA ha invertido una cantidad de dinero que nos encantaría que pudieran contarnos, porque hay videos circulando hasta en el Metro de Santiago, de una campaña que se llama ‘Con los pies en la tierra’ con relatos de agricultores con miedo por la Nueva Constitución”, agregó.

Consuelo Veloso llamó a la SNA a ocuparse de temáticas fundamentales que afectan a agricultores del país y al medio ambiente, como el continuar apoyando la tala bosque nativo para reproducir monocultivos sin planificación, el no entregar capacitación a pequeños agricultores y comunidades indígenas, el desentenderse de las magras condiciones laborales de temporeros o los conflictos de interés de ex presidentes que han dirigido órganos públicos como INDAP.