Diputado Alexis Sepúlveda solicita Plan Maule para enfrentar crisis económica

La creación del denominado “Plan Maule” en el cual intervengan los Ministerios del área económica para enfrentar la difícil situación laboral que se está produciendo por el cierre de varias industrias locales, solicitó el Diputado de la República Alexis Sepúlveda Soto.

Hoy la situación económica en la Región del Maule, es altamente compleja-dijo-“más de 150 trabajadores desvinculados de Pastas Suazo en Curicó, cerca de 400 directos de Iansa en Linares, generan una alta cesantía en un tiempo muy corto. Luego tenemos el caso de “la cajonera” de Cauquenes y aserraderos tras los incendios forestales, el Gobierno no le ha tomado el peso o no ha reaccionado frente a esta crisis”, expresó el parlamentario PR.

Para enfrentar este escenario, el también Presidente de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara Baja, Diputado Alexis Sepúlveda, formuló un llamado a las autoridades a poner en marcha un Plan tendiente a mitigar los efectos en el empleo “existen distintas herramientas en el área económica que debería activarse, tanto en el Ministerio de Hacienda, como Economía, para amortiguar el impacto que produce esta cesantía. Los Tiempos mejores y reactivación económica no llegaron al Maule y pedimos acción ahora”.

En este sentido, el legislador por el Maule pidió que exista una mayor coordinación entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional, como señal de tranquilidad para muchas familias preocupadas de su futuro “un Plan de reconversión laboral y de emprendimiento debería estar ya presente en nuestra zona, por adelantar ideas”, aseveró