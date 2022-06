Política 10-06-2022

Diputado Benavente pedirá censura de presidenta de la comisión de constitución por proyecto test de drogas

El diputado de la UDI por el distrito Maule Sur, Gustavo Benavente, emplazó a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara –instancia en la que el legislador es parte-, Karol Cariola, que de no aprobar a más tardar esta semana la modificación reglamentaria que establece el mecanismo a través del cual se van a realizar estos test de drogas, pedirán su censura.

El parlamentario gremialista argumentó que “lamentablemente desde la Comisión de Constitución han paralizado la tramitación de la modificación reglamentaria que establece el mecanismo a través del cual se van a realizar estos test de drogas de manera semestral, aleatoria y obligatoria”.

“Y es por ello”, aseguró el legislador por el Maule que “si la comisión de Constitución no aprueba a más tardar esta semana la modificación reglamentaria, los diputados no tendrán la obligación de realizarse el examen de drogas que establecimos nosotros mismos en la Ley de Presupuestos”.

Asimismo, sostuvo que “no se ha puesto en tabla la modificación reglamentaria para que los parlamentarios se hagan el test de drogas, modificación que está contemplada en la Ley de Presupuesto, pero resulta que en la comisión de Constitución sí se puso en tabla un proyecto de ley que le otorga el derecho a voto a los mayores de 14 años para el plebiscito del 4 de septiembre”.

Finalmente, el diputado Gustavo Benavente indicó que “para nosotros es fundamental la transparencia, y que todos los parlamentarios nos hagamos el test de drogas de pelo, para darle a la ciudadanía la tranquilidad y la certeza de que no hay parlamentarios que consumen drogas, y en el caso de haberlo, que esas personas queden inhabilitadas para votar leyes que puedan modificar la Ley 20.000 en materia de tráfico de estupefacientes”.