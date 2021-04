Política 01-04-2021

Diputado Celso Morales lamenta falta de voluntad del Gobierno para postergar pago del permiso de circulación y anuncia que insistirá con la iniciativa





El parlamentario UDI aseguró que desde enero venía advirtiendo del riesgo de no prorrogar el pago, por lo que persistirá con la idea de posponer el permiso para quienes hoy sencillamente no puedan cancelarlo.



El diputado por la Región del Maule, Celso Morales (UDI), lamentó la “falta de voluntad” de parte del Gobierno para patrocinar un proyecto de ley que buscaba postergar el pago del permiso de circulación de este año, lo que habría evitado las largas filas y aglomeraciones que ya se registraron ayer en diferentes comunas del país.



Al respecto, el parlamentario recordó que a mediados de enero le presentaron al Ejecutivo una iniciativa para postergar dicho pago, como también para extender la vigencia de las licencias de conducir. Sin embargo, ante la falta de voluntad del Gobierno, aseguró que a comienzos de marzo insistieron como Bancada UDI con un proyecto de resolución en los mismos términos, sin recibir una respuesta satisfactoria pese a los graves efectos económicos que ha provocado la pandemia.



Por lo mismo, Morales aseguró que “es lamentable que el Ejecutivo no acoja esta propuesta que hicimos como bancada, en el sentido de postergar el pago de los permisos de circulación, teniendo en consideración que muchos chilenos utilizan su vehículo como herramienta de trabajo, como el transporte escolar o de pasajeros, y hoy pese a que los ingresos de ellos son prácticamente nulos, el Gobierno no lo tuvo en consideración”.



De todas maneras, el parlamentario por el Maule anunció que insistirá en la idea de postergar el pago del permiso para todos los chilenos que por razones económicas y sanitarias no podrán cumplir durante esta jornada con sus obligaciones. Para eso, remarcó la necesidad de que el Gobierno patrocine dicha iniciativa para evitar que se apliquen multas e intereses para quienes sencillamente no puedan cancelar a tiempo.