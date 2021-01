Crónica 07-01-2021

Diputado Celso Morales llama a habitantes del Maule a postular al beneficio que permite postergar hasta seis cuotas de un crédito hipotecario

El parlamentario gremialista explicó que uno de los requisitos es haber sufrido la disminución de al menos un 25% de sus ingresos durante la pandemia.

El diputado por el Distrito 17, Celso Morales (UDI), llamó a los habitantes de la Región del Maule a postular al nuevo beneficio estatal que permite postergar hasta seis cuotas de un crédito hipotecario en caso de encontrarse desempleado o haber visto disminuido sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que uno de los requisitos es que el titular del crédito haya sufrido una pérdida de al menos un 25% de sus ingresos; que se trate de un hipotecario para la primera vivienda; que su avalúo fiscal sea menor a las 10.000 UF, y que no exista una mora superior a los treinta días.

“Este beneficio puede ser una ayuda real y un respiro para miles de habitantes de nuestra región que lo han pasado mal durante la pandemia y que no tienen cómo seguir cumpliendo con sus responsabilidades financieras. Por eso es importante que se tomen el tiempo de ver si cumplen con los requisitos y si les conviene o no postergar hasta seis cuotas de su crédito hipotecario, que esperamos sea un beneficio real para las familias chilenas”, señaló el diputado por el Maule.

Justamente, Morales precisó que el crédito que se obtenga para postergar las cuotas de un hipotecario estará libre del pago de impuestos y estampillas, y que no será obligatoria la contratación de nuevos seguros.

En tanto, sobre la forma de pago de las cuotas que se posterguen, el diputado UDI explicó que el monto se puede dividir en el total de los dividendos que resten por pagar, o bien hacerlo una vez que se termine de cancelar el mencionado crédito.