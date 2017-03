Política 10-03-2017

Diputado Ceroni: “Chile requiere de una nueva institucionalidad en protección civil”

La necesidad de contar con una nueva institucionalidad en materia de protección civil, para hacer frente a las catástrofes que ocurren de manera recurrente en el país, planteó el diputado Guillermo Ceroni.

Ello luego de la situación extrema que se enfrentó por efecto de los incendios forestales que dejaron pérdidas incalculables no solo por los daños medioambientales, sino también por todas las familias que prácticamente lo perdieron todo, dada la devastación provocada por la emergencia.

Ceroni, reiteró su reconocimiento a las instituciones de protección civil y de las fuerzas armadas que actuaron con mucha eficiencia en el control de los incendios, que en duración y extensión, superaron todos los registros existentes.

Sin embargo para el diputado, resulta urgente elaborar una nueva institucionalidad que permita tener organismos con más recursos y equipamiento para enfrentar las catástrofes que nos afectan en forma periódica ya sea; terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones e incendios forestales.

Incluso, se podría pensar en una institución que aúne los esfuerzos de cada una de las reparticiones que la integren, dijo.

“Nuestro país por su estructura naturalmente hacia futuro siempre va a tener desastres naturales. Esto nos demuestra que no solamente tenemos que tener una diversidad de instituciones, sino que contar con un organismo más completo, con mayores medios y que aúne los esfuerzos de cada uno de ellas. No podemos continuar con esta dispersión de instituciones frente a los desastres naturales que siempre vamos a tener”, indicó el diputado.