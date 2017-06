Política 17-06-2017

Diputado Ceroni: “el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad muy grande en la postergación del Hospital de Linares”

Con indignación y preocupación reaccionó el Diputado Guillermo Ceroni tras conocerse públicamente un nuevo entrampamiento en el ya bullado proceso de licitación y posterior construcción, del nuevo y anhelado Hospital de Linares.

El personero aseguró que “todos lamentamos este atraso que ha tenido el hospital”, agregando que “en mi opinión acá hay una responsabilidad muy grande del Ministerio de Salud, ya que esta situación gráfica que los proyectos no han sido debidamente presentados ni ejecutados, ya que el ministerio no tiene suficiente personal técnico, ni debidamente capacitado, para que estos proyectos pasen por todo lo que deben y se aprueben como corresponde”.

Respecto de los plazos, el parlamentario PPD y carta a la reelección por los distritos 39 y 40 del Maule Sur sostuvo que “esto entorpece la situación global (de su construcción) y obviamente que significa un retraso porque ahora tendremos un nuevo llamado a licitación que, espero, resulte bien, aunque aun así no se van a cumplir los plazos ni las metas de la Presidenta en el sentido de que a principios de 2018 el nuevo Hospital de Linares debiese estar en fase de construcción. Por tanto, acá hay una responsabilidad que el Ministerio de Salud no puede soslayar. Lamento esto y espero se solucione cuanto antes para que (el proyecto) salga adelante”.

Finalmente el Diputado Ceroni resaltó que lo de Linares “tiene mucho que ver con los otros hospitales, como los de Cauquenes y Parral, que tienen una situación similar y que deberían haber licitado su construcción ahora, antes que termine este Gobierno. Ese fue el compromiso y ahí tampoco tenemos ningún proyecto, claramente por carecer de la capacidad de elaborar proyectos para que pasen a su etapa de licitación”.