Política 21-12-2016

Diputado Ceroni (PPD): “vivimos en una sociedad que oprime a las personas”

Su voto a favor anunció el diputado Guillermo Ceroni a la iniciativa enviada al parlamento por la Presidenta Michelle Bachelet, que establece como feriado el próximo 2 de enero, lo que permitirá extender la celebración de la llegada del nuevo año.

A juicio del legislador esta es una demostración de una premisa fundamental de la actual administración en términos de poner a las personas como su principal eje de acción.

Estamos en medio de una sociedad indiferente e individualista que oprime a la persona, por tanto iniciativas de este tipo son muy favorables en la medida que favorecen la distracción e integración de la familia.

“Vivimos en una sociedad que oprime a la gente. Esta es una sociedad que no está centrada en la persona misma, más que nada está centrada en las utilidades, en las ganancias, en el lucro. Tenemos una sociedad que no da calidad de vida, no permite disfrutar de la familia. No tiene ningún sentido, el crecer económicamente el que algunos se enriquezcan y los demás sigan siendo oprimidos por una sociedad que no les permite vivir bien”, dijo Ceroni.

En ese aspecto el parlamentario, desde ya comprometió su voto favorable a la iniciativa de la jefa de Estado, ya que se trata de una señal concreta de preocupación por las personas. No se trata de un anuncio demagógico, indicó.

De la misma manera el parlamentario maulino dijo que es urgente avanzar en una sociedad con más justicia, que se traduzca por ejemplo en menos horas y días de trabajo.