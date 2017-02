Política 18-02-2017

Diputado Ceroni:”El gobierno debe tener un discurso claro frente al desastre forestal que afecta a la región”

“Ello permitirá evitar críticas y aprovechamiento político de una desgracia a la que el Gobierno está respondiendo con efectividad y sentido de urgencia”, dijo el diputado Guillermo Ceroni.

Tras recorrer los sectores afectados por la región y reunirse con las autoridades de Gobierno y de los servicios públicos que tendrán que llevar adelante el proceso de reconstrucción como; Vivienda, Obras Públicas, Salud y Educación, entre otras, el diputado Guillermo Ceroni, señaló que el Gobierno tiene que acentuar un mensaje muy claro, sobre la forma como se enfrentará este desastre.

El diputado Ceroni, manifestó una valoración positiva respecto de la forma en que se está llevando adelante el proceso destinado a atender a las familias que resultaron afectadas por los incendios forestales, estableciendo acciones en plazos y tiempos acotados.

“Yo creo que ha sido muy eficiente en la respuesta que se ha dado. Desde ese punto de vista yo me alegro de pertenecer a este gobierno. Yo creo que en esta etapa ha demostrado una eficiencia y unidad para actuar en todo el territorio afectado”, indicó Ceroni.

Agregó, que en todo caso y frente a una reacción muy oportuna para hacer frente a las consecuencias de los incendios, el gobierno debe mostrar un discurso nítido para evitar aprovechamientos políticos y cuestionamientos que no responden a la realidad, dada la magnitud de una catástrofe que no tiene precedentes en la historia de nuestro país.

El llamado de Ceroni, también considera a la clase política, especialmente cuando estamos en un año de elecciones.

“Yo hago un llamado a todos los sectores políticos para que no utilicen esta desgracia y a partir de ello adopten una posición crítica frente al gobierno y por ende se aprovechen de la desgracia. Aquí se debe mostrar altura de miras y que nadie esté por sacar ventajas de una situación tan dramática como la que vivió el país”.

Reconociendo la gravedad de la tragedia, el diputado Ceroni, señaló que las crisis deben ser convertidas en oportunidades y afortunadamente el gobierno así lo entiende, ya que todo lo que se reconstruirá será mucho mejor de lo que había, partiendo por las viviendas que serán construidas con altos estándares de calidad y con estricto apego a la ley de vivienda y urbanización.