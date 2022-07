Política 22-07-2022

Diputado Donoso emplaza a Gobernadora a explicar la baja inversión presupuestaria en la región que alcanza al 15,1%

Tras conocer las cifras de inversión del presupuesto regional para este año que alcanza un 15,1% a mayo de 2022, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, criticó duramente a la Gobernadora, Cristina Bravo, y la emplazó explicar porque si ya estamos a mitad de año, la inversión ha sido tan baja.

El parlamentario gremialista, recordó que “el año pasado el Gobierno Regional llevaba un 24,1% de ejecución presupuestaria a esa fecha, entonces me pregunto: De quién es la culpa?”

“De quien es la culpa de que no lleguen los planes de ayuda a las personas de nuestra Región, que no se ejecuten los proyectos de mejoramiento de caminos, que no lleguen las ayuda a través del FOSIS, SERCOTEC, CORFO”.

Y es que a juicio del diputado representante por la Región del Maule, resulta sorprendente que “ en un año de crisis donde se necesita inversión pública, donde se necesita ayuda directa, el presupuesto regional esté guardado en las arcas fiscales y no ejecutándose”.

Por lo mismo, el diputado Felipe Donoso hizo un llamado a la Gobernadora a explicar la situación, “queremos más acción, los maulinos necesitan de esta ayuda y el presupuesto esta, pero está bien guardado y no ejecutándose como debiera ser”, concluyó.